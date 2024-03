Una grossa sorpresa nell’uovo di Pasqua de “Le Caravelle” di Ceriale: in arrivo una nuova attrazione?

Ceriale. Fossimo in un altro periodo dell’anno la domanda sarebbe scontata: “Cosa bolle in pentola?”. Poiché l’annuncio arriva proprio il giorno di Pasqua, però, occorre riformularla e chiedersi: “Quale sarà la sorpresa?”. Eh sì, perché a dare un’occhiata ai suoi canali social, pare proprio che la prossima stagione del parco acquatico Le Caravelle di Ceriale sarà caratterizzata da una grande sorpresa.

Spinti anche noi dalla curiosità, abbiamo provato a contattare lo staff del parco. Ovviamente nulla, per ora, trapela.

Studiando le immagini scelte per iniziare a stuzzicare la fantasia degli appassionati delle attrazioni del parco, però si nota la presenza di un sottomarino giallo.

Sottomarino giallo che, in una prima grafica (visibile qui sopra), emerge da un enorme uovo di cioccolato e, in un’altra grafica pubblicata online qualche giorno fa, è collegato ad uno scivolo d’acqua sul quale si è appena lanciato un bambino sorridente avvolto da un salvagente. Sopra di lui una scritta molto esplicita: “Novità 2024”.

Che stia per arrivare una nuova attrazione, dunque? E’ possibile. Se così fosse, sarebbe la prima dopo molti anni di un “format” consolidato e la prima da quando Costa Edutainment (il gruppo che gestisce anche l’Acquario di Genova e l’Aquafan di Riccione) ha preso in gestione il parco acquatico cerialese.

Ad ora, l’unica certezza è una data, quella dell’apertura del parco: sarà sabato 8 giugno. Anche in questo caso una novità. Negli ultimi due anni, infatti, scivoli e attrazioni erano tornate ad accogliere i visitatori nel ponte del 2 giugno. Un ponte che, quest’anno, non c’è e quindi non comporterà giorni di vacanza aggiuntivi.

Appuntamento quindi al 2 giugno davanti ai cancelli de Le Caravelle, che fino al 15 settembre saranno pronti ad accogliere grandi e piccini per tante ore di divertimento.