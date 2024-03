Un salvadanaio per Ivan, alla Croce Rosa di Celle una raccolta per il ragazzo colpito da un danno cerebrale

Celle Ligure. C’è un salvadanaio alla Croce Rosa. Lo hanno realizzato i suoi militi dopo l’appello della mamma di Ivan, il ragazzo colpito da un danno cerebrale, che spera di poterlo trasferire in un centro specializzato in Austria. Ma per farlo ci vuole un’ingente somma di denaro: “Noi tutti abbiamo il dovere morale di fare qualcosa per restituirgli un pezzetto di quella vita che ogni ragazzo della sua età dovrebbe poter vivere con dignità”.

Aveva detto questa mamma cui stanno rispondendo tantissime persone con gesti significativi. Una raccolta fondi avviata giorni fa. Oggi anche nella sede della Croce Rosa si può donare qualcosa. Ivan ha 17 anni, frequenta il quarto anno del Liceo Scientifico di Savona e, a fine settembre, ha riportato un danno cerebrale. Una storia che toglie il fiato. Un incidente con lo scooter mentre torna a casa da scuola. Nulla di rotto, solo un grande spavento. “Infatti in ospedale ci dicono che è tutto ok, dopo qualche esame di rito”. Il 30 settembre 2023, però, tutto cambia “Ivan si accascia a terra in arresto cardiaco mentre sta entrando in ospedale per una semplice visita di controllo – racconta la mamma – dopo un mese e mezzo in rianimazione tra disperazione ed incertezze, viene dimesso dall’ospedale e trasferito in un centro neuroriabilitativo, perché purtroppo il suo cuore è stato fermo per troppo tempo e la mancata ossigenazione ha generato un danno cerebrale molto importante”.

Scatta una gara di solidarietà infinita. Anche a Celle. “Ivan deve diventare figlio di tutti” ha detto a Ivg, la presidente della pubblica assistenza, Elsa Arecco. E così sarà, nella sede della Rosa, il salvadanaio inizia a riempirsi. C’è qualcosa di grande per questo bel ragazzo e la sua mamma.