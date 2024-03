“Un caffè per le donne”, ad Alassio incontro con l’assessore regionale alle pari opportunità Simona Ferro

Alassio. In occasione della “Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne” che si celebra l’8 marzo, l’assessore alle pari opportunità di Regione Liguria, Simona Ferro, è intervenuta oggi ad Alassio nell’ambito dell’iniziativa “Un caffè per le donne – edizione 2024”.

L’incontro, presso lo storico Caffè Pasticceria Balzola, ha rappresentato un’occasione molto importante di confronto sui temi della parità di genere e per ascoltare dalla voce diretta dell’assessore regionale, dei membri dell’amministrazione comunale di Alassio e dai rappresentanti delle varie realtà attive sul territorio, le iniziative e le risorse messe in campo per far sì che le donne possano esprimersi al meglio ed essere sostenute qualora vittime di discriminazione e di violenza.

Sono intervenuti il sindaco Marco Melgrati, gli assessori Franca Giannotta e Rocco Invernizzi, il consigliere alle pari opportunità e presidente Fidapa sezione di Alassio Cinzia Salerno, membri delle forze dell’ordine, dell’Asl 2 e di varie realtà locali impegnate per le donne, tra cui l’Associazione Artemisia Gentileschi e Zonta Club Alassio-Albenga.

Ampia la partecipazione della cittadinanza e dei rappresentanti delle categorie dei commercianti e dei pubblici esercizi.

“La partecipazione a questa iniziativa cresce di anno in anno, ne sono contenta soprattutto perché c’è bisogno di parlare sempre di certi argomenti – dice l’assessore Ferro – La tazzina di caffè è sinonimo di amicizia, condivisione e complicità per un momento in cui si possono scambiare pensieri, emozioni e confidenze. È un gesto semplice, ma carico di significato, che aiuta a rafforzare i legami e a creare una connessione con chi si ha di fronte. Gli incontri di questi giorni davanti ad un caffè significano per me portare un messaggio di vicinanza da parte delle istituzioni alle donne, ma anche far sapere che la strada per le pari opportunità va percorsa insieme. Ogni persona, uomo o donna che sia, ha il dovere nel proprio piccolo di essere portatore di questi messaggi”.

Il tour di “Un caffè per le donne” proseguirà domani, giovedì 7 marzo, alle 11,30 a Sarzana alla Pasticceria Gemmi, via Mazzini 21, e alle 13,30 a Recco al Bar Martini, piazza San Giovanni Bono 38. L’8 marzo appuntamento alle 9 a Genova al Mentelocale di Palazzo Ducale.