Tutte le auto elettriche con più autonomia

L’autonomia è un aspetto fondamentale per le auto elettriche in quanto determina la reale versatilità e usabilità di queste vetture nella vita quotidiana.

Scopriamo, grazie a InElettrico.com quali sono, ad oggi, le auto elettriche con più autonomia che superano lo scaglione dei 600km con una sola ricarica, chiaramente nelle migliori condizioni possibili.

Il podio: Mercedes EQS, Mercedes EQS SUV e Polestar 2

La miglior auto elettrica per autonomia è la berlina ammiraglia della casa tedesca, la Mercedes EQS. Questo gioiello su 4 ruote riesce a percorrere fino ad un massimo di 780 km con una sola ricarica.

La Mercedes EQS SUV, quindi in versione Sport Utility Vehicle e non berlina, ottiene il secondo posto per autonomia: questo veicolo percorre fino ad un massimo di 672 km con una ricarica.

La Polestar 2 in versione Long Range Single Motor ha un’autonomia pari a 655 km e si posiziona al terzo posto in questa classifica.

La classifica continua con Tesla, BMW, Hyundai, Ford e Lotus

Fuori dal podio, per un soffio, c’è la Mercedes EQE: tale auto, secondo la casa produttrice, ha un’autonomia di 654 km con una ricarica. Ancora, troviamo Tesla, brand iconico delle auto elettriche. Infatti, la Tesla Model S si piazza al quarto posto con l’autonomia massima di 634 km.

Quinta in classifica, la BMW iX garantisce un’autonomia massima di circa 633 km per i viaggi all’insegna del comfort e del relax.

Un altro modello Tesla rientra tra le auto con più autonomia presenti sul mercato, ovvero la Tesla Model 3. Quest’auto elettrica, molto apprezzata, permette di viaggiare fino a 629 km con una sola ricarica.

La BMW i7, ammiraglia berlina del marchio tedesco, ha un’autonomia massima pari a 615 km e tutti i comfort per potersi godere tale autonomia a bordo.

La Hyundai IONIQ 6 in versione con motore singolo ha un’autonomia massima che raggiunge i 614 km mentre l’autonomia della Polestar 3 in versione Long Range Dual Motor arriva fino a 610 km.

La Ford Mustang è un classico che riesce a superare il tempo e trova sempre il modo di stupire gli appassionati. La versione Mach-E è una delle auto elettriche con maggiore autonomia presente sul mercato: tale vettura percorre fino a 600 km con una sola ricarica.

Chiude la selezione delle 12 auto elettriche con la maggiore autonomia la Lotus Eletre. Anche questo modello ha un’autonomia massima che arriva a 600 km con una sola ricarica.

Come varia l’autonomia delle auto elettriche?

In base ad alcuni fattori, l’autonomia delle auto elettriche può variare. È questo il caso dello stile di guida, della tipologia di strada percorsa, del meteo e delle temperature ambientali, così come dei consumi delle singole auto e del numero di accessori attivi e connessi.

Le temperature troppo alte o troppo rigide hanno una certa influenza sulla batteria dell’auto elettrica ed è per questo che, soprattutto in inverno, viene consigliata l’aggiunta di un optional (anche se alcune auto lo montano di serie) chiamato pompa di calore. Questa particolare aggiunta permette di mitigare le influenze derivanti dalle basse temperature. Inoltre, tenere acceso il climatizzatore oppure usare i sistemi di bordo durante le soste, quindi senza nemmeno recuperare energia dalle decelerazioni, può impattare sull’autonomia finale. Ancora, la tipologia di strada da percorrere e la velocità media hanno una notevole influenza.

Ad esempio, le strade extraurbane garantiscono, generalmente, autonomie migliori rispetto a quelle che si possono ottenere in autostrada. In città, invece, c’è il vantaggio di poter contare sul recupero dell’energia in frenata. Chi usa l’auto elettrica, ad esempio, in montagna, dovrà ben valutare i consumi, le temperature e le strade abituali per stimare l’autonomia del proprio veicolo elettrico.

Generalmente, i dati che vengono presi in esame per determinare l’autonomia sono quelli dell’omologazione in ciclo WLTP ma, ovviamente, in base alle percorrenze abituali e alle diverse condizioni viste precedentemente, i valori reali possono cambiare. Fortunatamente, chi cerca maggiori informazioni sull’autonomia di un determinato modello, può prendere in esame i vari simulatori presenti sui siti ufficiali delle case automobilistiche e analizzare in base ai principali fattori quella che sarà la stima dell’autonomia sulle proprie percorrenze abituali.

Articolo in collaborazione con InElettrico.com