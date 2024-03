Turismo, torna il contest “Borghi in fiore”: creazioni floreali in 8 comuni liguri

Liguria. Torna per il secondo anno il contest ‘Borghi in Fiore’, promosso dall’Assessorato al Turismo di Regione Liguria e realizzato grazie all’impegno e alla professionalità del Distretto Florovivaistico Ligure.

In vista delle festività pasquali, otto colorate creazioni floreali trasformeranno le piazze di otto borghi in autentici giardini incantati, offrendo ai visitatori un’esperienza indimenticabile all’insegna della bellezza e della creatività.

Le foto saranno poi pubblicate sui canali social ufficiali di Regione Liguria, dando vita a un coinvolgente contest online.

Queste opere d’arte floreali saranno realizzate da talentuosi florovivaisti locali e trasformeranno le piazze di Lerici, Brugnato, Zoagli, Campoligure, Laigueglia, Castelvecchio di Rocca Barbena, Santo Stefano al Mare e Molini di Triora.

“Ogni creazione floreale rappresenterà un’interpretazione unica della bellezza e della tradizione locale – dichiara l’assessore regionale al Turismo Augusto Sartori – e il contest ‘Borghi in Fiore’, per il secondo anno consecutivo, sarà l’occasione perfetta per i visitatori vicini e lontani di immergersi nella magia della primavera. Questo evento non solo valorizza la nostra tradizione e la nostra cultura, ma ci offre anche l’opportunità di promuovere il turismo sostenibile, condividendo la bellezza unica e straordinaria dei nostri borghi con il mondo intero”.