Turismo, Riolfo (Lega): “Regione aiuti le strutture alberghiere in bassa stagione”

Liguria. “Il turismo svolge un ruolo fondamentale per l’economia della Liguria. Il settore rappresenta una quota fondamentale dell’occupazione regionale (7,7% del totale contro il 6% della media nazionale) e del prodotto interno lordo. Nella nostra regione nel 2023 il turismo è cresciuto del 5,4% rispetto allo stesso periodo del 2022″. Lo dice in una nota Mabel Riolfo, vicecapogruppo della Lega in Regione Liguria.

” La Regione – spiega -, con il Patto del lavoro nel settore del Turismo, finanziato con 6 milioni di euro attraverso il Fondo Sociale Europeo, ha investito molto nell’aiuto delle imprese turistiche per incentivarle a garantire l’esercizio per periodi più lunghi e favorire una maggior occupazione. Tuttavia, durante la pandemia, molte realtà hanno fatto ricorso al credito e si sono fortemente indebitate per rimanere sul mercato e oggi soffrono per l’aumento esponenziale dei tassi e degli aumenti dei costi energetici e le risorse spesso risultano insufficienti rispetto alle reali esigenze degli operatori che devono diminuire i loro costi fissi perlomeno nei mesi di bassa stagione (da gennaio a marzo). L’aumento delle seconde case (con gli affitti brevi) e dei cambi di destinazione delle strutture alberghiere sta portando alla chiusura di molti hotel che hanno costi fissi di gestione troppo alti. Le Associazioni di categoria hanno lanciato un grido d’allarme chiedendo aiuti che gli permettano di affrontare i periodi di minor afflusso turistico, come agevolazioni sui contributi dei dipendenti e misure di sostegno nei periodi di bassa stagione”.

“Per questo ho presentato un’interrogazione in Consiglio regionale per sapere se siano allo studio misure per la riduzione dei costi fissi e sgravi fiscali per aiutare le strutture alberghiere nei periodi di bassa stagione ricevendo dall’Assessore una risposta positiva in merito alla necessità di sensibilizzare sul tema, perché se da un lato la Liguria ha grande potenzialità turistica, dall’altro serve dare un’offerta di qualità. Si attiverà, dunque, in Conferenza Stato-Regioni per riuscire ad acquisire gli aiuti necessari “, conclude Riolfo.