Tunnel di Capo Noli, un lettore al viceministro Rixi: “Questa opera non risolve il problema della viabilità”

Noli/Finale Ligure. Preg.mo Dott. Edoardo Rixi,

nei giorni scorsi su IVG (che ne ha dato ampio risalto) ho letto che lei, quale Viceministro, ha comunicato che i lavori del tunnel a Capo Noli inizieranno già quest’anno.

Siccome non è stato ancora informato dai Sindaci del territorio (i Sindaci di Finali Ligure e di Noli), La informo che tale opera, che investe oltre 100 milioni di euro, non risolve il problema della viabilità del tratto di Aurelia che va’ da Capo Noli a Varigotti, in quanto i maggiori movimenti franosi, come è provato da quelli che si stanno verificando in questi giorni, si verificano nel tratto del Malpasso che è successivo all’imbocco ove il progetto prevede l’inizio del tunnel.

Pertanto, a mio parere (e non solo), questi soldi sono spesi in modo del tutto inutile. Per risolvere il problema di viabilità in quel tratto così delicato, prima di spendere soldi pubblici, bisogna fare una valutazione più globale e che tenga conto anche di altre soluzioni che, invece, sono state scartate a priori.

Il tutto viene bene esemplificato nella foto che si riproduce in calce (il punto “I” indica dove vi sarà l’ingresso del tunnel, il punto “II” il punto della frana del Malpasso).

Distinti saluti

Avvocato Marco Genta