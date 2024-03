Trote nei corsi d’acqua per la pesca sportiva, Osa: “Animali in un ambiente sconosciuto e in poca acqua”

Liguria. “L’acqua piovuta in questi giorni, e quella che verrà, quasi certamente non riuscirà ad integrare a sufficienza torrenti, laghetti e bacini della Liguria; ma la giunta Toti ha comunque deciso di procedere a liberare nei corsi d’acqua migliaia di pesci d’allevamento (trote fario ed iridee) per la pesca “sportiva” aperta nei giorni scorsi”. Lo dichiara l’Osservatorio Savonese Animalista.

“Gli animali si troveranno in un ambiente a loro sconosciuto e a dividersi la poca acqua presente, destinati quindi, a parte quelli catturati dai pescatori “regolari” e dai bracconieri che operano grazie alla pressoché assenza di vigilanza, a morire nelle prossime settimane”.

“Uno spreco – secondo l’Osservatorio Savonese Animalista (OSA) – oltreché di esseri viventi e senzienti, di soldi pubblici di tutti i cittadini; le entrate delle tasse sulla pesca sono state infatti ridotte, dalla giunta Toti, ad un un versamento di poche decine di euro, ulteriormente abbassate agli ultra 65enni e azzerate per giovani fino a 16 anni e disabili”.