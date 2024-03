Trofeo Ponente in Rosa, il 6 marzo la prima tappa Bordighera-Pietra Ligure

Pietra Ligure. Al via il Trofeo Ponente in Rosa, gara ciclistica internazionale a tappe femminile. Domani, mercoledì 6 marzo, la prima tappa Bordighera-Pietra Ligure, con l’arrivo delle atlete sul Lungomare Bado previsto per le 16.30, oggi il “prologo” alla Marina di Loano.

Giunto alla sua terza edizione, il trofeo è organizzato da Asd G.S. Loabikers con il patrocinio di Regione Liguria e il sostegno del Comune di Pietra Ligure e degli altri Comuni ospitanti e vedrà la partecipazione di trenta squadre, compresa la nazionale italiana femminile di ciclismo su strada e la partecipazione di diverse atlete internazionali, tra cui l’elvetica Jolanda Neff, campionessa in carica.

La gara si articola in quattro giornate con la “cronoprologo” di Loano del 5 marzo più tre tappe in linea il 6, 7 e 8 marzo. La prima tappa, mercoledì 6 marzo, vedrà le atlete gareggiare sui 112 chilometri tra Bordighera e Pietra Ligure, per poi spostarsi a Diano Marina per la seconda tappa con la terza, ed ultima tappa, che chiuderà il trofeo l’8 marzo, Festa della donna, che si svolgerà tra Marina di Aregai e Diano Marina.

Commentano il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e l’assessore a turismo e sport Daniele Rembado: “Siamo felici di ospitare l’arrivo della prima tappa del terzo Trofeo Ponente in Rosa e festeggiare all’insegna dello sport la Festa delle Donne, un binomio che la nostra amministrazione sostiene con convinzione attraverso numerose iniziative che ci vedono impegnati, sin dall’inizio del nostro mandato, nel promuovere la parità di genere in tutti gli ambiti della vita sociale e persuasi che lo sport rappresenti un terreno fertile per coltivare valori come l’inclusione, il rispetto e la collaborazione. Siamo, quindi, contenti di partecipare ‘da protagonisti’ a questo evento nato tre anni fa da una bella idea di Piernicola Pesce, residente di Loabikers e sempre cresciuto fino ad arrivare ad essere oggi un appuntamento sportivo di risonanza internazionale inserito nel calendario della Federazione Ciclistica Italiana”.

“Una bella occasione dedicata a tutte le sportive e una prestigiosa opportunità per la nostra città che vede confermare ancora una volta le potenzialità dello sport, strumento di educazione sociale e potente veicolo di promozione del nostro territorio che vede una “primavera” con il susseguirsi di importanti eventi sportivi – continuano – Ringraziamo Loabikers per questa iniziativa e tutti gli addetti e i moltissimi volontari che la rendono possibile e aspettiamo con grande piacere tutte le cicliste che correranno la prima tappa Bordighera-Pietra Ligure, augurando loro una bella esperienza e, ovviamente, in bocca al lupo”, concludono De Vincenzi e Rembado.