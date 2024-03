Loano. Comincia come si era concluso l’anno scorso il Trofeo Ponente in Rosa, con le atlete svizzere del tecnico Edy Telser a monopolizzare il podio della corsa a tappe ligure.

A imporsi nel cronoprologo di Marina di Loano, primo atto della manifestazione internazionale organizzata dalla Loabikers del presidente Piernicola Pesce e patrocinata dalla Regione Liguria, è stata Alessandra Keller: la 28enne elvetica ha coperto i 2600 metri in programma in 3’ e 43 e 56 centesimi, alla media di 41,87 km/h, precedendo le connazionali Linda Indergand (di 31 centesimi più lenta) e Linda Zanetti (con un ritardo di un secondo e 13 centesimi).

Dopo le 29 gare vinte in carriera nella mountain bike, tra cui due Mondiali, due Coppe del Mondo, un Europeo e quattro titoli nazionali, Alessandra Keller mette in bacheca la sua prima gioia su strada.

«Una gioia inaspettata; non pensavo di poter tenere questa velocità e di riuscire a primeggiare in una prova per me insolita», conferma la prima maglia rosa dell’edizione 2024. «I continui rilanci e le curve tecniche mi hanno agevolato, esaltando quelle doti di guida necessarie in mtb». A proposito di mtb, Alessandra Keller conferma che il focus resterà sulle gare di cross country: «Il Ponente in Rosa è una delle prove a cui parteciperemo con la nazionale per prepararci per la Coppa del Mondo e, soprattutto, le Olimpiadi: dal 12 aprile, con la prima tappa di Coppa in Brasile, la mtb tornerà a essere la mia compagna di pedalate».

Domani alle 13:45 scatterà la prima tappa in linea: la Bordighera-Pietra Ligure di 112 km, con il Testico, posto a 43 km dal traguardo, che potrebbe selezionare il gruppo.

guarda tutte le foto 121



Trofeo Ponente in Rosa, le protagoniste in gara nel cronoprologo

Le maglie

Maglia rosa – classifica generale: Alessandra Keller (Switzerland)

Maglia fucsia – classifica a punti: Linda Indergand (Switzerland)

Maglia blu – classifica dei GPM: Linda Zanetti (Switzerland)

Maglia bianca – miglior giovane: Linda Zanetti (Switzerland)

Maglia gialla – sprint intermedi: Nikolas Bajgerova (Mat Atom Deweloper Wroclaw)

Maglia rossa – combattività: Jolanda Neff (Switzerland)

Maglia Diano Marina – vincitrice di tappa: Alessandra Keller (Switzerland)

Cronoprologo Trofeo Ponente in Rosa 2024, Marina di Loano (primi posti)

1. Alessandra Keller (Switzerland), km 2,6 in 3:43:56, media di 41,87 km/h

2. Linda Indergand (Switzerland) 00.31

3. Linda Zanetti (Switzerland) 01.13

4. Nikolas Bajgerova (Mat Atom Deweloper Wroclaw) 01.58

5. Kristen Faulkner (EF Education – Cannondale) 01.61

