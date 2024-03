Treno di Harry Potter ad Albenga, i consiglieri di maggioranza a Distilo: “Nessun rispetto per il suo ruolo e le istituzioni che rappresenta”

Albenga. I consiglieri di maggioranza di Albenga replicano alle dichiarazioni del presidente del consiglio comunale Diego Distilo rispetto al “treno di Harry Potter” che verrà collocato in piazza San Michele in occasione di “Fior d’Albenga”.

“Non ci stupisce affatto che il signor Diego Distilo cerchi di attirare oggi l’attenzione su di sé, utilizzando un evento così importante come Fior d’Albenga – spiega dalla maggioranza – Non ci stupisce perché vista la sua compagine elettorale, dal Podio, ai principali alleati Ciangherotti, Porro, la stessa squadra in pratica della disastrosa amministrazione che nel 2013 portò Albenga al commissariamento, Distilo teme di essere probabilmente scelto per interpretare qualche ruolo nella riedizione del matrimonio della ‘Fava e del salame’, fiore all’occhiello delle manifestazioni turistiche di quegli anni. Viste le recenti parole al miele tra loro, in effetti non facciamo fatica ad immaginare Distilo e Ciangherotti nel ruolo degli sposi”.

“Non ci stupisce nemmeno che, da diverso tempo a questa parte, non manchi di sottolineare il suo ruolo istituzionale, come a volersi dare una maggiore credibilità davanti ai cittadini. Lo capiamo.

Davvero. Sappiamo quanto sia importante ricoprire una carica pubblica. La stessa Costituzione nel suo articolo 54 ricorda che i cittadini a cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore. Ci dispiace solo che questo stesso rispetto per il suo ruolo e per le istituzioni cittadine non l’abbia dimostrato nonostante il coinvolgimento e il suo patteggiamento nelle note vicende giudiziarie che tutti conoscono”.

“Al netto di questo, ringraziamo il signor Distilo per aver pubblicamente espresso il suo apprezzamento per le scelte dell’amministrazione e averci dato l’opportunità di sottolineare ancora una volta l’importanza e la crescita di una manifestazione che negli ultimi 10 anni è sempre cresciuta in termini di qualità e partecipazione. Grazie agli sponsor e al contributo dell’amministrazione previsto quest’anno in 35 mila euro anche quest’anno il centro storico ospiterà una manifestazione bellissima. Invitiamo pertanto tutti a partecipare all’inaugurazione di sabato e a lasciare perdere le ridicole e pretestuose polemiche dei soliti noti. Immergiamoci nell’atmosfera meravigliosa del centro storico e saliamo sul treno della fantasia… destinazione Hogwarts”.