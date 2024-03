Treno di Harry Potter ad Albenga, il centrodestra: “Dai consiglieri di maggioranza toni omofobi per attaccare gli avversari politici”

Albenga. “In qualità di rappresentanti del centrodestra, ci troviamo di fronte a un episodio che, per la sua gravità e inadeguatezza, richiede una presa di posizione chiara e ferma. Gli attacchi dei consiglieri di maggioranza del sindaco Riccardo Tomatis contro i consiglieri Diego Distilo, Cristina Porro ed Eraldo Ciangherotti, oltre che contro un evento di promozione turistica promosso da Rosy Guarnieri in piazza San Michele, rappresentano un esempio di politica al suo livello più basso. Essendo il sindaco Tomatis il ‘primo’ rappresentante della sua maggioranza, ci chiediamo se sia pronto a prendere le distanze da queste dichiarazioni o voglia perseguire lungo la stessa strada”. Così i consiglieri di minoranza di centrodestra di Albenga Distilo, Porro e Ciangherotti replicano al comunicato stampa diffuso dai consiglieri di maggioranza.

Proseguono Distilo, Porro e Ciangherotti: “Utilizzare toni omofobi nel tentativo di suscitare disprezzo e derisione, per attaccare avversari politici di sesso maschile e cercare di denigrare un evento innocuo che evoca la tradizione dei merendini sui prati e la convivialità della nostra comunità è inaccettabile. Ancor più non avere il coraggio delle proprie dichiarazioni e, appena lanciato il comunicato stampa alle agenzie, dopo due ore, chiedere alle testate giornalistiche, per voce dell’ufficio stampa del Comune, di correggere l’attribuzione del comunicato (in un primo tempo, infatti, IVG.it per un errore aveva attribuito le dichiarazioni al sindaco di Albenga anziché ai consiglieri di maggioranza, n.d.R.). La politica, nella sua forma più nobile, dovrebbe essere un terreno di confronto su idee e progetti per il miglioramento della vita dei cittadini, non un ring dove lanciare, con la complicità dell’ufficio stampa del Comune (pagato con soldi pubblici) insulti personali e attacchi denigratori”.

“Il sindaco Tomatis e la sua maggioranza hanno dimostrato di preferire la strada della provocazione e dell’offesa, invece di quella del dialogo e del confronto costruttivo. Probabilmente la recente decisione di spendere oltre 6.000 euro di fondi pubblici per inviare a ogni famiglia un ‘gran rotolo di carta’ degli ultimi cinque anni di amministrazione, è sintomatica di una gestione che predilige l’autopromozione con i soldi degli albenganesi rispetto alla responsabilità amministrativa verso i cittadini. La nostra risposta a questi attacchi non sarà sullo stesso piano. Preferiamo ricordare agli abitanti di Albenga l’immagine serale del treno in piazza San Michele, simbolo di partenza e di viaggio. Come il treno che si prepara a lasciare il binario, così attendiamo la partenza del sindaco Tomatis per il suo definitivo ritorno a casa”.