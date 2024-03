Trenitalia, è boom di abbonamenti. Toti: “Misure sul trasporto con risparmio di 4,6mln per le famiglie liguri”

Genova. Aumentati del 700% (e oltre) gli abbonamenti annuali Trenitalia, oltre 300mila viaggi in più sulla metropolitana. È il primo bilancio della nuova politica commerciale del trasporto pubblico in Liguria, comprensiva degli sconti sui treni per gli studenti (fino al 100% per gli under 19) e del piano tariffario sperimentale di Amt che mira a fidelizzare gli utenti con alcune fasce di gratuità totale (under 14 e under 70).

“Una manovra imponente davvero all’avanguardia per il Paese, forse solo l’Emilia Romagna oggi ha un sistema di scontistica paragonabile a quello della Liguria – evidenzia il presidente ligure Giovanni Toti -. Se sostenere il reddito delle famiglie in un momento di inflazione è una misura progressista, l’area di Genova e Liguria è la più progressista in assoluto. Se le politiche green sono appannaggio della sinistra, siamo certamente la regione più di sinistra d’Italia“.

Per quanto riguarda gli studenti under 26 (che beneficiano di uno sconto del 50%) e under 19 (che possono viaggiare gratis), gli abbonamenti annuali sottoscritti da gennaio ad oggi sono stati quasi 8.344 rispetto ai 1.040 dell’anno scorso. Contando anche i mensili si arriva a circa 8.500. Sul dato, probabilmente, pesano i passaggi dal mensile all’annuale per effetto delle nuove tariffe.

In particolare, da gennaio ad oggi gli studenti under 19 hanno sottoscritto gratuitamente 5.691 abbonamenti mensili o annuali (di cui 5.429 annuali) mentre gli under 26 hanno acquistato a metà prezzo 2.898 abbonamenti annuali e mensili, preferendo comunque questi ultimi (2.546). I residenti delle Cinque Terre hanno acquistato con l’80% di sconto 387 abbonamenti mensili e annuali, di cui 238 annuali, per la tratta Spezia-Levanto.

A questi numeri in realtà si devono aggiungere altri 3.057 abbonamenti mensili e annuali emessi in modalità manuale già a dicembre per avviare quanto prima la misura in attesa dell’adeguamento dei sistemi informativi di Trenitalia in modo da procedere senza disservizi per l’utenza. Poi ci sono le 387 tessere acquistate con uno sconto dell’80% dai residenti delle Cinque Terre.

“Siamo la migliore Regione italiana in termini di misure per la gratuità del trasporto pubblico locale e i risultati determinati in appena due mesi da questa misura lo dimostra – aggiunge Toti –. Le agevolazioni partite a gennaio hanno già prodotto un risparmio reale e concreto per le famiglie liguri di oltre 4,3 milioni di euro: una cifra enorme, che è rimasta nelle tasche dei liguri. Riteniamo che questa misura produca almeno altri due effetti positivi: incentiva e favorisce la mobilità sostenibile su ferro determinando una migliore qualità dell’aria e determina una fidelizzazione degli utenti del trasporto ferroviario”.