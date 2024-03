Tre cori a Valleggia per una serata di musica dedicata a san Giuseppe

Quiliano. Tre cori per una grande festa di musica. Domani, sabato 16 marzo alle 21 nella chiesa del Santissimo Salvatore a Valleggia, nell’ambito delle iniziative organizzate dalla parrocchia in occasione della festa del compatrono san Giuseppe, si svolgerà un concerto – o meglio una “elevazione musicale” che vedrà la presenza di tre importanti realtà vocali del territorio che vedrà brani di genere molto diverso, tutte di grande qualità e dal prestigioso curriculum. Protagonisti saranno infatti gli ospiti del coro polifonico “Città di Albisola Superiore”, diretto da Andrea Ravazzano, e del Collegium musicum “Sancti Sebastiani Gameraniensis” diretto da Graziano Interbartolo, più ovviamente il gruppo “di casa” ovvero il Coro Polifonico di Valleggia diretto da Maurizio Fiaschi. Tre cori legati da sentimenti di condivisione e amicizia che proporranno quindi una serata ricca e unica.

Il Coro Polifonico Città di Albisola Superiore nasce nell’ottobre 2005. Da ricordare, nello stesso anno, la partecipazione al “18° Sligo International Choral Festival”, in Irlanda, e quindi, nel 2007, al “XVII International Festival of Advent and Christmas music” Praga, con il terzo posto. Svolge una ricca attività concertistica anche in collaborazione con altri cori, orchestre o solisti. Dal 2010 il Coro partecipa alla realizzazione a Brescia e a Finale Ligure di alcune produzioni quali il Requiem di Mozart e l’oratorio “Le sette parole di Cristo sulla croce” di Cesar Frank. Nel 2017 esegue in prima mondiale il Cantabile n°2 in fa maggiore “For You” composto dal maestro Enrico Pasini.

Il Collegium Musicum Sancti Sebastiani Gameraniensis, è una schola cantorum che cura lo studio del repertorio gregoriano e della musica sacra polifonica dal Quattrocento al Seicento, attraverso l’analisi di fonti bibliografiche antiche inerenti la vocalità e la prassi esecutiva. L’impianto del chorus prevede pertanto un amalgama adatta, in termini di intonazione e timbrica, alle caratteristiche della musica policorale. Pluripremiato a livello nazionale, ha al suo attivo numerose audizioni di musica sacra, anche in collaborazione con prestigiose istituzioni musicali. Ha accompagnato la visita di papa Benedetto XVI al Santuario di Savona nel 2008.

Il Coro Polifonico di Valleggia è stato fondato nel 1953 da don Angelo Genta, don Renzo Tassinari e Attilio Acquarone. Per mezzo secolo è stato condotto da Giuseppe Rebella, quindi dal suo allievo Marco Siri e oggi da Maurizio Fiaschi, direttore con una grande esperienza a livello internazionale. Oltre al servizio liturgico, il coro effettua concerti e rassegne in Italia e in Europa, ultime tappe Salisburgo, Venezia, Monaco, Roccasecca e lo scorso 2023 Cesena, in un concerto dedicato a Papa Pio VII alla presenza del vescovo Douglas Regattieri. Tra i pochi gruppi al mondo, ha partecipato due volte alla nota rassegna di Loreto e ha cantato in più occasioni in Vaticano. Nel suo repertorio la polifonia classica, ma anche il gregoriano, i corali, le Messe e altre forme compositive, dei più grandi musicisti attraverso secoli e tradizioni.