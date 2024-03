Tpl Linea, Filt Cgil: “Olivieri non ha mandato i documenti richiesti alla Regione, chiediamo uno sciopero”

Savona. “Abbiamo appreso ieri all’incontro in prefettura nell’ambito delle procedure di raffreddamento per la vertenza di Tpl che il presidente della Provincia Olivieri non ha mandato alla Regione la documentazione necessaria richiesta per valutare le possibilità di aiuto alle aziende di trasporto pubblico locale”. Lo dichiara Simone Turcotto della Filt Cgil Savona.

“La Provincia di Savona è l’unica a non aver inoltrato i documenti, Genova, La Spezia e Imperia hanno provveduto in tempo, invece Olivieri è in ritardo di 60 giorni per un’azienda che si trova in una situaziona alquanto delicata”, prosegue.

Per queste motivazioni la Filt Cgil ha chiesto alle altre organizzazioni sindacali uno sciopero dei lavoratori di Tpl.