Savona. TPL DAY, è il grande evento organizzato dall’azienda di trasporto pubblico locale in programma domani, sabato 9 marzo, in piazza Mameli a Savona, con inizio alle ore 10.00: “R-evolution – L’evoluzione delle specie bus” il titolo dell’iniziativa voluta per celebrare una giornata storica per i trasporti nella nostra provincia, con la presentazione ufficiale dei 14 nuovi bus elettrici entrati nel parco mezzo aziendale che sancisce la riconversione ecologica del settore.

Sarà una mattinata di festa con il coinvolgimento delle scuole, delle istituzioni locali, delle autorità civili, militari e religiose, con giochi, animazione e altre sorprese…

L’evento, sostenuto da Fondazione de Mari per sensibilizzare sul rispetto dell’ambiente, è stato patrocinato e organizzato d’intesa con la Provincia e il Comune di Savona.

“Sicuramente una giornata importante e di alto valore per l’azienda: i nuovi bus elettrici, di ultima generazione con elevati standard di prestazione, rappresentano un passaggio tecnologico che si inserisce nel processo rinnovamento dei nostri autobus di linea, nel segno della mobilità sostenibile” affermano il presidente di TPL Linea Vincenzo Franceri e il direttore generale Giampaolo Rossi.

“I nuovi autobus sono già impiegati in alcune linee, con l’obiettivo di elettrificare determinate tratte, che possiamo anticipare essere la litoranea, e quindi il collegamento tra Andora e Finale, e la “via della salute”, ovvero la circolare Savonese diretta all’ospedale San Paolo”.

“Ringraziamo i soci e tutte le professionalità aziendali impegnate al massimo per modernizzare la nostra flotta, nel percorso avviato di migliorare la qualità del servizio per tutta l’utenza, anche turistica, del nostro territorio” concludono il presidente e il direttore di TPL Linea.

“Si compie un significativo passo avanti nel rinnovamento della flotta dei mezzi destinati al trasporto pubblico locale, attraverso l’introduzione di veicoli moderni e all’avanguardia” sottolinea il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri.

“L’iniziativa mira a offrire ai cittadini servizi affidabili e un livello di sicurezza superiore, promuovendo parallelamente il miglioramento della qualità dell’aria. I 18 nuovi autobus, di cui 14 a propulsione elettrica, caratterizzati da standard elevati in termini di prestazioni, sicurezza e comfort, costituiscono un tangibile segno della virtuosità dell’azienda, in coerenza con il nuovo piano industriale orientato verso l’importante obiettivo della transizione energetica del settore, nell’ambito del percorso di valorizzazione territoriale”.

“Desidero esprimere la mia profonda stima al presidente Franceri, al nuovo direttore generale, Ingegner Rossi, e a tutti coloro che sono impegnati in prima linea per tracciare la strada fondamentale al rilancio della nostra TPL Linea, in questa cruciale fase di trasformazione e miglioramento, verso nuovi standard di eccellenza e sostenibilità” conclude Olivieri.

“Questa giornata – dichiara Marco Russo, sindaco di Savona – è molto importante, perché rappresenta una festa della mobilità sostenibile, è un indirizzo che abbiamo intrapreso come città e di cui TPL Linea è parte fondamentale”.

“Con questi primi 14 autobus elettrici la nostra azienda dimostra di interpretare al meglio il proprio ruolo raccogliendo la sfida green che i tempi impongono. Il trasporto pubblico sostenibile è parte fondamentale che dobbiamo sostenere e promuovere il più possibile. La festa di oggi è una bella occasione per sensibilizzare la cittadinanza” conclude il primo cittadino savonese.

Ecco il dettaglio sui nuovi mezzi elettrici:

I nove mezzi “Solaris Urbino” sono autobus urbani classe I di 12 metri di lunghezza con 86 posti totali, 58 in piedi 28 a sedere compreso il posto disabili e autista, con trazione full electric e quattro pacchi batteria aventi una capacità di stoccaggio di energia nominale di 352 Kwh per una autonomia di 350 chilometri.

Riguardo gli “Yutong” E9-A sono autobus urbani classe I di 9 metri di lunghezza con 58 posti totali, di cui 35 in piedi e 23 a sedere compresi posto disabile e autista, a trazione full electric con otto batterie, sei sul tetto e due nella zona posteriore: 255 Kwh la potenza nominale e una autonomia di 400 chilometri.

TPL Linea aveva già effettuato test e prove tecniche propedeutiche all’entrata in funzione dei nuovi bus elettrici, affiancando anche iniziative formative per gli autisti e il personale a partire dallo scorso autunno.