Torna “Savona in fiore”: nel weekend la città si trasforma in un giardino

Savona. Sabato 16 e domenica 17 marzo Savona si trasforma in un giardino grazie alla manifestazione “Savona in fiore”. Confesercenti Savona e Ascom-Confcommercio hanno condiviso gli obiettivi dell’amministrazione di allargare la festa coinvolgendo i negozianti di un gran numero di vie del centro.

Il giorno 16, inoltre, in piazza Sisto IV è prevista l’infiorata. Cuore della manifestazione organizzata da Fiva-Confcommercio, vera e propria tradizione a Savona, sarà Corso Italia, compreso il tratto pedonalizzato di recente, dove verranno montati 64 stand di espositori specializzati. Per coinvolgere anche il resto della città, però l’Amministrazione, grazie al coinvolgimento delle associazioni di categoria, ha dato ai negozianti la possibilità di aderire all’iniziativa creando installazioni a tema di fiori, piante, quadri e ceramiche da posizionare davanti alle proprie attività commerciali senza nessun canone per l’uso del suolo pubblico.

Hanno chiesto di partecipare all’iniziativa 150 negozianti distribuiti tra via Paleocapa, via Au Fossu, via Quarda Superiore, via Mistrangelo, via Pia, vico Spinola, piazza della Maddalena, vico dei Crema, vico Mandorla, piazza Chabrol, via Manzoni, corso Italia, via Astengo, via Luigi Corsi zona Darsena.

“Savona In Fiore – commenta Elisa Di Padova, vicesindaco e Assessore al Commercio – è una delle manifestazioni storiche più attese della primavera e quest’anno oltre a corso Italia che ospita un numero maggiore di stand abbiamo voluto coinvolgere il resto del centro, in quel cammino collettivo verso la candidatura a Capitale italiana della cultura. Come abbiamo sempre detto, tra gli obiettivi dell’Amministrazione c’è il dialogo tra commercio ambulante e commercio in sede fissa, perchè gli eventi commerciali di qualità rendono più attrattiva l’intera città. In questo momento storico della città e visto anche il percorso di candidatura che stiamo facendo è tanto più importante il coordinamento per parlare tutti la stessa lingua. Quest’anno grazie al bel lavoro di coordinamento con le associazioni di categoria è nata una bella compartecipazione”.

Soddisfatto della collaborazione anche il presidente di Confcommercio Savona Enrico Schiappapietra: “Ben 150 attività commerciali hanno aderito all’iniziativa ed esporranno un vaso fiorito, uguale per tutti, in modo da contribuire a creare una scenografia di impatto e rendere l’atmosfera primaverile. Nasce così una collaborazione attiva tra commercio cittadino ed espositori della manifestazione, visto che i fiori sono frutto di un acquisto unico e mirato da uno dei soggetti che partecipa all’evento”.

“Il grande entusiasmo e la grande partecipazione dei commercianti a questa bellissima manifestazione – commenta Erika Portabene, direttore di Confesercenti Savona – fa capire quanta voglia la città ha di collaborare, creare eventi sempre più rappresentativi. Ringraziamo il Comune per l’aiuto nel concedere gratuitamente il suolo pubblico dove verranno posizionate non solo piante ma anche vere e proprie opera d’arte a tema floreale: dal quadro, alla ceramica a composizioni floreali personalizzate. Come associazione siamo molto soddisfatti, speriamo in una buona affluenza di turisti e cittadini”.