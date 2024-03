Toirano, il Comune pronto a sistemare l’asfalto di via Canepari: stanziati 40mila euro per il rifacimento di 800mq di strada

Toirano. Avrà come “conseguenza” più immediata e rilevante la prossima sistemazione del manto stradale di via Canepari l’acquisizione delle aree di proprietà della Vega Costruzioni srl (fallita) deliberata ieri sera dal consiglio comunale di Toirano.

La pratica, poi approvata all’unanimità, è stata presentata dal sindaco Giuseppe De Fezza, che ha spiegato: “Con questa delibera il Comune di Toirano va ad acquisire una serie di aree situate nella zona D1, cioè la zona artigianale. Parliamo di porzioni di strade, di aree verdi (che comunque l’amministrazione negli anni ha sempre curato e mantenuto in ordine) che non erano nelle disponibilità del patrimonio comunale ma che ora lo diventano ufficialmente. L’iter per giungere a questo passo è stato molto lungo. Già da tempo avevamo aperto tavoli di confronti con i soggetti attuatori che in quell’area hanno avuto, purtroppo, vicende spiacevoli con conseguente danno e disagio per tutta la popolazione. Ne siamo tutti consapevoli. Aggiungo che questa prima acquisizione ha portato ad aprire nuovi tavoli con gli altri soggetti e a mettere mano a quel ‘disordine’ che vige nell’area artigianale”.

Il “disordine” più evidente, che negli anni è stato oggetto di numerose segnalazioni da parte di cittadini e, soprattutto, di quanti transitano in quella zona, riguarda le condizioni del manto stradale di via Canepari, fortemente ammalorato. Come già specificato qualche mese fa, De Fezza ha ribadito ancora ieri sera che “ciò è dovuto al fatto che la superficie stradale è composta da un solo strato di laminato binder di fondo del pacchetto stradale e non presenta il pacchetto di usura superficiale, quindi in altre parole si sta logorando il fondo sul quale questo pacchetto di usura sarebbe dovuto essere posato. Abbiamo constatato che il tratto più degradato è quello che va dal ponte dell’autostrada fino all’intersezione con via Marici, un tratto che in realtà deve ancora essere sdemanializzato. Nel 2003 furono avviate le pratiche necessarie, ma poi per motivi ignoti questo non si è concretizzato”.

Ora, sulla scorta della decisione del consiglio comunale e grazie al reperimento di 40 mila euro di oneri di urbanizzazione “che parevano essere congelati” l’amministrazione De Fezza ha “la disponibilità necessaria a mettere a posto 800mq di strada. Essendo area demaniale dovrò firmare un’ordinanza contingibile e urgente legata ai pericoli che presenta la strada. Grazie a questo, nel giro di giorni potremo posare il nuovo asfalto tanto atteso”

Proprio alla luce delle segnalazioni ricevuto negli anni da tanti cittadini, il sindaco ha voluto precisare: “Purtroppo, fino a che non fossero stati effettuati questi passaggi, mettere mano all’asfalto non era possibile. Dialogare con aziende fallite è molto difficile ed è questo il motivo per cui siamo riusciti solo ora a raggiungere i nostri obiettivi pur avendo aperto questi tavoli tempo fa. Quello che spero sia apprezzabile da parte del consiglio comunale e di tutta la popolazione è aver reperito questi 40 mila euro. Da domani, una volta emessa l’ordinanza, potremo procedere coi lavori”.

Il consigliere Giancarlo Mattoscio ha presentato un proprio documento, con il quale chiede la costituzione di una commissione d’inchiesta volta a fare luce sulle cause che hanno portato al rapido degrado della strada: “Lo stato di dissesto non è imputabile ad usura – ha spiegato esponendo la proposta – ma al fatto che la strada è stata fatta male fin da subito. Alla luce di quanto emerso dagli atti del Comune di Toirano relativi alle pratiche, chiedo che sia costituita una commissione d’inchiesta, formata da personale tecnico competente in materia, atta ad accertare eventuali responsabilità dell’allora amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Bertolotto in merito alla sorveglianza e valutazione della corretta esecuzione delle opere nella realizzazione della pavimentazione e sottofondi della strada”.

“La strada è stata fatta con soldi pubblici – ha aggiunto – Bene, chi era in amministrazione in quel momento ha vigilato affinché i lavori fossero fatti bene? La commissione dovrà stabilirlo. Ma ricordo che la strada è nata male. I tombini appena fatti erano già subito più alti del fondo stradale. Le amministrazioni precedenti non hanno dato molta importanza alle opere che stavano realizzando. Ciò ha costretto questa amministrazione a mettere a posto i danni causati da altri. Per questo motivo non penso si possa criticare la squadra del sindaco De Fezza per ciò che ha ereditato. I cittadini devono comprendere che questa amministrazione ha lavorato bene, portando a casa un bilancio sano, come dimostrato dai fondi che stanno arrivando. Di più non si poteva fare. Ora è giusto fare nomi e vedere cosa abbia combinato chi c’era prima”.

Roberto Bianco, capogruppo di “Non solo centro”, ha condiviso la posizione di Mattoscio: “Le buche presenti lungo la strada sono pericolose, quindi il problema va risolto. Purtroppo per farlo il Comune è costretto ad utilizzare fondi che potevano essere destinati ad altro. Quindi è un bene che ci siano tecnici che controllino cosa è stato fatto e cosa verrà fatto in futuro. Speriamo che quello che partirà a breve sia un intervento definitivo e ben fatto, cosa che è stata all’epoca”.

“Il buon amministratore si deve assumere oneri e onori – ha chiosato De Fezza in chiusura – Già con la precedente amministrazione del sindaco Lionetti avevamo cercato di mettere ordine nelle priorità. Perciò da tempo stiamo portando avanti l’acquisizione di queste aree”.

La proposta di Mattoscio sarà discussa in occasione del prossimi consiglio comunale: “Gli spunti che ci sono giunti dalla minoranza sono utili” ha notato il sindaco.