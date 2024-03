Tennistavolo, Toirano ha ospitato la terza prova Grand Prix: i vincitori

Toirano. Novantadue partecipanti in rappresentanza di 12 società, 139 presenze gara, 256 partite giocate: sono i numeri del lungo fine settimana andato in scena a Toirano, con la terza ed ultima prova Grand Prix della Coppa Liguria 2023/2024, sui sette tavoli al palasport di via Aldo Moro.

Sotto la direzione del giudice arbitro Gianbeppe Cuatto, con l’organizzazione della Asd Toirano, sono stati disputati sette tornei di singolo (quattro maschili e tre femminili).

Sabato apertura col singolo Sesta Categoria maschile, la gara più partecipata con 41 iscritti. Lo ha vinto il giovanissimo Francesco Pareti (Villaggio Sport) che si è aggiudicato in 5 set la finale con Mirko Di Fede (Athletic Club). Terza posizione per Luca Lastrego (Don Bosco Varazze) e Filippo Steidele (Tennistavolo Genova).

Piazzamento nei quarti di finale per Alessandro Fossati (Varazze), Federico Bizzarri (Genova), Pasquale Perna e Leonardo Staita (Victoria).

Per il Toirano, sono arrivati agli ottavi Gianluigi Marras e Nello Pruiti Ciarello; nei sedicesimi Edoardo Fiorillo.

In ambito femminile, il Quinta Categoria ha visto il successo di Alessia Valla (Athletic Club); seconda Gaia Pesenti (Genova), terza Rachele Valle (Toirano), quarta Bianca Sportelli (Toirano).

Il Quarta Categoria ha visto imporsi Lavinia Cerruti (Varazze), in finale su Maya Pino (Arma di Taggia); terza posizione condivisa da Giusi Volpi e Alessia Valla (Athletic Club).

Alessia Valla si è aggiudicata anche la gara più importante, l’Assoluto, prevalendo in 4 combattuti set nella finale con Lavinia Cerruti. Giusi Volpi e Maya Pino si sono classificate terze.

La giornata di domenica è iniziata col Quinta Categoria, dove ha primeggiato Andrea Bardella (TT Club La Spezia), vittorioso al quinto set nella finale con Mattia Lattaro (Varazze), secondo. Semifinalisti Paul-Sebastian Calugaru (La Spezia) e Leonardo Alessandri (Villaggio).

Quarti di finale raggiunti da Stefano Tavilla del Toirano e da Mauro Andreini (Savona), Gabriele Viterbo (Villaggio), Matteo Ricci (Varazze).

Successo di Emiliano Lagorio (Villaggio) nel Quarta Categoria; seconda posizione per Nicola Castellano (Varazze), terzi classificati Massimo Bracco (Bordighera) e Daniele Facci (Athletic Club). Nei quarti si sono fermati Andrea Bardella (La Spezia), Matteo Marani (Vallecrosia), Maurizio Negro (Bordighera) e Giulio De Gregorio (Varazze).

La competizione più importante, il singolo Assoluto, con 33 partecipanti, ha visto primeggiare Massimo Bracco (Bordighera). Secondo si è classificato Daniel Zoccoli (La Spezia); terzi Mattia Lattaro e Marco Cristalli (Varazze).

Si sono piazzati nei quarti di finale Paul-Sebastian Calugaru, Daniele Facci, Giulio De Gregorio, Maurizio Negro.

Unico toiranese nel tabellone Gianluca De Lazzari, negli ottavi di finale.

La società toiranese era la più numerosa con ben 18 partecipanti. La Asd Toirano ha potuto contare su: Nello Pruiti Ciarello, Gianluigi Marras, Roberto Cornelli, Andrea Marino, Roberto Pesce, Claudio Siccardi, Emilio Chessa, Federico Occelli, Vincenzo Amodeo, Edoardo Fiorillo, Gianluca De Lazzari, Stefano Tavilla, Rachele Valle, Francesco Vacca, Davide Berardo, Carlo Panizza, Leonardo Ponassi e Bianca Sportelli.

Complessivamente, 20 le partite vinte: è mancato il risultato di rilievo ma da parte di tutti si sono visti progressi, impegno e voglia di fare bene, buoni presupposti per i prossimi appuntamenti, in calendario ad aprile.

Il podio Assoluto maschile

Gli “under” della Asd Toirano

Il gruppo della Asd Toirano in gara sabato

Il podio Quarta Categoria femminile

Il podio Quarta Categoria maschile

Il podio Quinta Categoria femminile

Il podio Quinta Categoria maschile

Il podio Sesta Categoria maschile