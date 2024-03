Stella, camion frigo resta incastrato in località San Martino. Il sindaco: “Rabbia e frustrazione”

Stella. “La rabbia e la frustrazione sono i sentimenti più marcati di questa brutta nottata”. Ancora un tir incastrato lungo le strade del Comune, questa volta in località San Martino, ed ecco il commento del sindaco Andrea Castellini.

“Le soluzioni palliative intraprese da Autostrade per l’Italia dopo l’incontro di novembre scorso non bastano, direi che la foto ne è la dimostrazione”, ha aggiunto il primo cittadino.

In effetti in autunno, metà novembre, c’era stato un vertice in Prefettura con gli interessati e coinvolti nel problema dei tir che sbagliano strada e finiscono ad incastrarsi a Stella.

Un incontro, tra l’altro, per chiedere ad Autostrade “di implementare e migliorare la segnaletica”, anche fuori dai tratti di loro competenza, per poter indirizzare meglio gli autisti verso il percorso più sicuro e idoneo possibile, e di valutare l’inserimento di movieri presso gli incroci incriminati durante le ore notturne.

Nuova nottata difficile dunque, quella trascorsa “un grazie però lo devo dire: ai vigili del fuoco che, come sempre, ci supportano in questa ‘via crucis’ dalla quale non intendiamo assolutamente avvilirci ma continueremo la nostra battaglia per la sicurezza dei cittadini”, ha concluso Castellini.