S&P assegna il rating “Investment Grade” a BPER Banca

Liguria. Ieri l’agenzia di rating S&P Global, a conclusione del processo di valutazione, ha assegnato i rating a BPER Banca, il gruppo bancario in cui è confluita la ex Carisa dopo l’acquisizione di Carige. In particolare, i rating emittente di lungo e breve termine sono stati valutati rispettivamente a “BBB-” e “A-3”. La prospettiva riguardante tutti i rating assegnati è valutata Positiva.

“I rating di BPER Banca – spiegano dall’istituto bancario – beneficiano di una rete nazionale consolidata e ben diversificata, di una solida qualità del credito, di una robusta posizione patrimoniale e di buone prospettive di redditività”.

“La valutazione dell’agenzia di rating S&P Global è motivo di particolare soddisfazione – commenta l’amministratore delegato Piero Luigi Montani – perché riflette gli eccellenti risultati raggiunti in questi anni che coronano un importante percorso di crescita. Questo giudizio si unisce infatti ad una importante serie di riconoscimenti positivi ottenuti dalla Banca relativamente al merito creditizio. La valutazione in area Investment Grade anche da parte di S&P Global è testimonianza dei progressi compiuti sul fronte della generazione dei ricavi, uniti al consolidamento di una robusta posizione patrimoniale e di una solida qualità del credito che ci colloca come best in class. Questo riconoscimento è ulteriore conferma del nostro posizionamento di grande banca italiana, in ascolto costante dei bisogni dei nostri clienti e dei territori, rivolta ad offrire una risposta sempre più sostenibile ed evoluta nell’interesse di famiglie e imprese e di tutti gli stakeholders”.