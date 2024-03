“Sono un Diomede, ti sparo in testa”: nuovamente minacciato di morte Vittorio Brumotti

Bari. Vittorio Brumotti, il bikers ligure inviato di Striscia la Notizia, ha subito una nuova minaccia. Questa volta è successo nel parcheggio del centro commerciale a Casamassima, a Bari, in Puglia.

” Ti sparo in testa” queste le minacce di morte rivolte a Brumotti mentre stava realizzando un servizio sugli automobilisti che occupano in maniera abusiva i posti riservati alle persone con disabilità motorie. L’uomo pizzicato dall’inviato del programma di Antonio Ricci prima lo ha aggredito verbalmente e poi ha dato letteralmente di matto iniziando a minacciarlo di morte.

L’aggressore, dopo aver lanciato in aria la solita cacchina che Brumotti appiccica in questi casi al tetto della macchina, ha fatto pesare la sua vicinanza al clan Diomede, una delle famiglie note tra la criminalità di Bari. “Lo sai chi sono io? Sono un Diomede”. “E che cosa vuol dire?”, la risposta di Brumotti. “Che ti sparo in testa”, ha concluso l’uomo che poi si è allontanato in auto.