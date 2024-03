Sociale, innovazione tecnologia e smart city: Pietra Ligure in visita alla città gemellata di Offenburg

Pietra Ligure. L’Assessore alle Politiche Sociali Marisa Pastorino e il Consigliere Delegato alla Sanità Giovanni Liscio hanno recentemente compiuto una visita istituzionale a Offenburg, dal 2007 città gemellata con Pietra Ligure, con l’obiettivo di avviare uno scambio di idee e best practices nei settori dei servizi sociali, smartcity, innovazione tecnologica e start-up.

La delegazione, accompagnata dal Presidente del Comitato per il gemellaggio Pietra Ligure/Offenburg Silvano Ferrua e che ha visto anche la partecipazione del responsabile dell’associazione “Auser”, che si occupa della gestione e programmazione del Centro anziani comunale, Osvaldo Baccino, insieme alle signore Fiorella Riminato e Maria Faccia responsabili del gruppo creativo e del gruppo folk, è stata accolta dal Presidente del Circolo degli Amici di Pietra Ligure Jess Haberer, a sua volta accompagnato da Harold Rudolf, autore dell’originale guida bilingue “Si parte, wir fahren nach Offenburg, per Pietra Ligure” e dal fotografo Daniel Zimmermann.

Offenburg, fiorente cittadina tedesca di circa 60.000 abitanti situata nel Baden-Württemberg e “porta” della Foresta Nera, vanta una esperienza consolidata nella gestione di servizi socio-sanitari innovativi e inclusivi e un’altrettanta tradizione nel campo dell’innovazione tecnologica per una “città intelligente” capace di migliorare la qualità della vita dei suoi abitanti e rendere la città più efficiente e sostenibile.

Molteplici gli appuntamenti e gli incontri, formali e informali, effettuati durante la trasferta in Germania che ha avuto come fulcro le visite alle sedi di Lebenshilfe di Offenburg e Oberkirch, del centro per anziani Advita e del Parco Tecnologico di Offenburg, senza tralasciare la visita, su invito dell’ A.D. Jürgen Mäder, a “Sapori d’Italia” – innovativo e tecnologico ristorante/negozio gourmet della grande catena di negozi alimentari/mercati/supermarket “Edeka Sud West”, tutto dedicato alle eccellenze enogastronomiche italiane e dove si può fare la spesa H. 24 e 7/7 utilizzando servizi automatizzati – e l’incontro operativo del Comitato per il gemellaggio Pietra Ligure/Offenburg con i diversi gruppi e associazioni per definire il programma/calendario delle visite a Pietra Ligure per la prossima estate.

Tra i tanti appuntamenti, uno dei più significativi è stata la consegna, durante la cena organizzata dall’Oberbürgermeister di Offenburg Marco Steffens, della targa che il “Centro invecchiamento attivo/ Centro Anziani Comunale Auser Pietra Ligure” ha dedicato agli amici di Offenburg, sugellando l’amicizia fra i centri anziani delle due città gemellate, unitamente alla graziosissima “Dama della Foresta Nera” con gli abiti e il tipico cappello delle giovani nubili, realizzata per l’occasione dalle responsabili del” tavolo creativo” del centro anziani pietrese Fiorella Riminato e Maria Faccia che non hanno mancato, inoltre, di omaggiare con le loro creazioni le varie realtà incontrate durante la trasferta.

“Siamo molto contenti e soddisfatti di questa visita a Offenburg, città impegnata nel sostenere una vasta gamma di servizi socio-sanitari veramente inclusivi e che guarda al suo futuro con lungimiranza, abbracciando l’innovazione tecnologica per costruire una “città intelligente” al servizio della comunità E’ stata un’occasione importante per rafforzare la collaborazione tra Pietra Ligure e Offenburg in ambito sociale, con particolare attenzione all’inclusività delle fasce più fragili della popolazione, ma anche uno stimolo per una sinergia con realtà ed esperienze innovative dalle quali prendere spunto e su cui lavorare nella prospettiva di una possibile “replicabilità” – esordiscono l’Assessore Marisa Pastorino e il Consigliere Giovanni Liscio – Giorno clou è stato senz’altro venerdì 1 marzo con la visita al Parco Tecnologico, dove ci ha accolto l’ A.D. Florian Appel e, a seguire, a Lebeshilfe di Offenburg e di Oberkirch, per finire con Advita – continuano – Il Parco Tecnologico di Offenburg, nato nel 1986 con l’obiettivo di supportare giovani aziende e startup nel sviluppare iniziative imprenditoriali, offre, tra le tante opportunità, il Black Forest Accelerator, programma di accelerazione per start-ups innovative e provenienti da tutta Europa nel settore del turismo, tempo libero, salute, fitness. Focalizzato in progetti di sviluppo basati su nuove tecnologie, digitalizzazione, sostenibilità, inclusione, smar tcity”.

“Black Forrest Accelerator” è anche un network di sponsor e partner, sia istituzionali che imprenditoriali, cui si aggiunge un ampio board di esperti internazionali, con i quali abbiamo l’obiettivo di cooperare e lavorare, anche insieme a partner del nostro territorio, soprattutto nell’ottica di sviluppare idee e progettualità inerenti i temi dell’innovazione in generale e dello sviluppo della smartcity in particolare, anche in collaborazione con realtà imprenditoriali del nostro territorio, giovani in particolare, che vogliamo coinvolgere in un incontro che organizzeremo a breve a Pietra Ligure con la partecipazione di una rappresentanza del Parco Tecnologico di Offenburg. Altrettanto interessanti e pregni di idee sono state le visite a Lebenshilfe, associazione che si occupa di persone con disabilità, sostenendole nei loro sforzi per condurre una vita autodeterminata, sviluppando “comunità” lavorative e promuovendo l’inclusività nel lavoro ma anche forme nuove e flessibili di assistenza che, nelle nostre ambizioni, vorremmo coinvolgere e includere nel progetto “Dementia friendly community” che ci vede impegnati ormai da quasi due anni nel fare del centro storico di Pietra Ligure una realtà fortemente inclusiva e amica delle persone con fragilità della sfera cognitiva e, infine, ad “Advita” una realtà che gestisce residenze assistite per anziani, comunità di case e assistenza diurna – proseguono Pastorino e Liscio – Una full immersion di tre giorni piena di incontri uno più interessante dell’altro per i quali non possiamo che ringraziare Jess Haberer e per l’ottima organizzazione ma anche tutte le persone che con grande disponibilità ci hanno presentato attività ed iniziative molto interessanti. Un’esperienza molto formativa e uno scambio di idee e best practice veramente fertile che, ne siamo convinti, continuerà e porterà a risultati concreti nell’ottica di rendere Pietra Ligure una città sempre più inclusiva e attenta alle esigenze di tutti. Un ringraziamento speciale, inoltre, va ad Annalisa Di Luca che, con molta pazienza e tanta professionalità, ha fatto da traduttrice per tutti.”, concludono Pastorino e Liscio.

“In tanti anni di amicizia italo-tedesca, abbiamo fatto moltissimo sul fronte degli scambi culturali ma sono veramente contento dell’opportunità concretizzata con questa visita di “allargare il campo” a temi come il servizi sociali e l’innovazione tecnologica – commenta il Presidente del Comitato per il gemellaggio Pietra Ligure – Offenburg Silvano Ferrua – Una storia ormai lunga 17 anni sempre cresciuta, di anno in anno, all’insegna dell’amicizia e della fratellanza reciproca e corroborata da stretti legami che sempre hanno trovato un’espressione concreta e fattiva e anche solidale. L’esperienza del gemellaggio è un patrimonio di conoscenza e di arricchimento veramente “senza confini e senza fine” che continua ad offrire inesauribili possibilità per la crescita per la nostra cittadina e il nostro territorio e ogni occasione è chance di nuove iniziative – continua Ferrua – In una visione più ampia, il gemellaggio Pietra Ligure /Offenburg ha da sempre promosso il dialogo interculturale, lo scambio di esperienze, conoscenze e valori, il confronto costruttivo di opinioni e l’arricchimento reciproco ma oggi abbiamo veramente fatto un passo in più, ampliandolo ad un’azione più vasta”, conclude Ferrua.

“Siamo stati veramente contenti di questa esperienza a Offenburg, dove abbiamo visto e toccato con mano quanto si può fare in tema di invecchiamento attivo e di inclusività sociale – commenta il responsabile del centro anziani comunale “Aser-Insieme” Osvaldo Baccino – Allargare gli orizzonti è sempre una cosa molto importante e molto utile e, da parte nostra, non possiamo che ringraziare ancora una volta l’Amministrazione comunale e l’Assessore Pastorino per questa opportunità bella ma soprattutto costruttiva che dimostra in maniera ancora più evidente quanto siano sempre molto attenti a tutte le nostre esigenze e necessità e anche molto propositivi nel mettere in campo idee e progetti nuovi, con l’obiettivo di migliorare la vita delle fasce fragili della comunità. Questa visita lascerà sicuramente il segno e buoni frutti, a partire dal gemellaggio fra il nostro Centro invecchiamento attivo/ Centro Anziani Comunale Auser Pietra Ligure e il Centro anziani della Città di Offenburg”, conclude Baccino.