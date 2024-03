Soccorso alpino in azione per due rocciatori in difficoltà e la caduta di una ciclista

Intervento ieri sera a Perti, nel territorio di Finale Ligure, per due rocciatori tedeschi di 23 anni con erano rimasti con le corde incastrate sulla via Nadia. Sul posto sono intervenuti il Soccorso alpino e speleologico Liguria con i vigili del fuoco.

I due, che erano senza luci, sono stati individuati dai soccorritori. Una volta raggiunti, sono stati messi in sicurezza grazie a manovre di corda di tipo alpinistico e riaccompagnati alle loro auto: per loro solo tanto spavento ma nessuna conseguenza o ferita.

Nel pomeriggio, invece, il Soccorso alpino è intervenuto ad Alassio nei pressi del Santuario della Madonna della Guardia: una donna di Bra, 54 anni, durante una gara ciclistica è caduta rovinosamente durante il percorso, rimediando traumi al bacino e altre ferite sul resto del corpo.

Una volta raggiunta in una zona impervia è stata stabilizzata. La donna è stata poi trasportata con la barella portantina sulla strada più vicina per consentire i primi soccorsi da parte dei militi della pubblica assistenza e del 118: in seguito è stata trasportata ha all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.