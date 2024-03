Smartphone e social media, al Calasanzio di Carcare un regolamento digitale elaborato dagli allievi

Carcare. Nell’ambito del Progetto “Orientarsi nel Digitale e comprendere i Social Media” condotto all’interno del Liceo Calasanzio di Carcare dal CED – Centro Educazione Digitale, in dialogo con il Dipartimento FORLILPSI dell’Università di Firenze, gli studenti e le studentesse del Liceo hanno elaborato un regolamento sulle abitudini e le modalità d’uso degli smartphone.

Il Liceo, sensibile a tali problematiche da prima dell’avvento pandemico, ha avviato una serie di interventi per saggiare e far emergere le criticità che continuano a vivere la maggior parte degli adolescenti in merito alla dipendenza dai social e dai dispositivi digitali. Sono stati avviati vari incontri formativi tenuti dalla Dirigente e da esperti esterni che hanno coinvolto allievi, famiglie e docenti, fino ad arrivare ad una indagine più completa curata dal CED e pubblicata sulla Rivista Scientifica Media Education.

Il regolamento elaborato dagli studenti, e la connessa raccolta dati sulle abitudini e le modalità d’uso degli smartphone, ha mostrato come il digitale e i social media vengano vissuti dalla Gen Z (i nati fra il 2003 e il 2009) in maniera problematica: molti ragazzi/e sono consapevoli di relazionarsi con lo schermo più di quanto dovrebbero e vivono in maniera critica e problematica questo utilizzo, esprimendo un forte desiderio di cambiamento.

Le risposte hanno evidenziato inoltre che la maggior parte degli studenti e delle studentesse vorrebbe cambiare il proprio rapporto con lo smartphone e che questo cambiamento si direziona verso un minore utilizzo dei dispositivi digitali.

Il lavoro avviato dal Liceo mira a indirizzare i giovani all’uso consapevole e circoscritto dello smartphone e dei social media, a responsabilizzare in merito a ricadute ed effetti collaterali di varia natura e nel contempo far acquisire nuove competenze trasversali e far comprendere le potenzialità inerenti alle risorse tecnologiche e digitali.