Sicurezza sul lavoro, per la Asl 2 mancano ancora otto tecnici

Savona. Il consigliere regionale Roberto Arboscello (Pd-Articolo Uno), nel corso della seduta odierna del Consiglio regionale, ha presentato un’interrogazione in cui ha chiesto alla giunta, dopo aver implementato l’organico Psal in Asl 2 con 18 tecnici della prevenzione, quante ulteriori assunzioni saranno necessarie per garantire la piena efficienza del servizio sul territorio e con quali tempistiche si provvederà al completamento dell’organico.

Il consigliere ha ricordato che, secondo i dati Inail, c’è stato un significativo aumento delle denunce fra le 1.188 del 2023 e le 1.316 del 2024.

L’assessore alla sanità Angelo Gratarola ha risposto che con il concorso regionale appena concluso sono risultati idonei 18 tecnici. Due, già in organico, sono stati stabilizzati; sette hanno dato disponibilità per lo Psal di Asl 2, uno di questi è stato assegnato ad altra struttura del dipartimento di prevenzione, gli altri sei prenderanno servizio nei prossimi mesi, altri tre tecnici in graduatoria hanno rinunciato.

L’assessore ha aggiunto che, esaurita la graduatoria, rimane il fabbisogno di otto risorse: per i due medici sono stati effettuati negli anni scorsi bandi di mobilità e concorsi senza esito ed è in corso la procedura di assunzione di un medico, tramite incarico ex art. 15.

Gratarola ha ricordato che per le Psal non è utile l’assunzione di medici specializzandi in quanto i medici del lavoro svolgono funzioni di ufficiali di polizia giudiziaria.