Sicurezza ad Albenga, Ciangherotti: “Sempre grato alle forze dell’ordine. La sinistra confonde i buoni con i cattivi”

Albenga. “Negli ultimi anni Albenga ha tristemente attirato l’attenzione delle cronache locali per via di episodi che hanno gettato una cattiva luce sulla nostra città e sulla sua reputazione. A pagarne il prezzo sono sempre stati i cittadini, residenti, turisti e gli imprenditori, oltre all’immagine stessa di Albenga”. Lo dichiara il consigliere comunale e coordinatore albenganese di Forza Italia Eraldo Ciangherotti.

Ricorda l’esponente forzista: “Il più recente di questi episodi, avvenuto nelle scorse settimane alle porte del centro storico, ha riguardato una ragazza aggredita mentre passeggiava con il suo cane nel tardo pomeriggio. In un periodo storico contraddistinto dal finto perbenismo della sinistra, che non perde mai l’occasione per cercare di giustificare l’ingiustificabile, questa narrazione distorta dalla realtà spesso rischia di inverte i ruoli tra buoni e cattivi. Le donne e gli uomini in divisa svolgono un ruolo cruciale nella tutela della sicurezza pubblica e nel mantenimento dell’ordine sociale”.

“Continuare sistematicamente a mettere in dubbio il loro operato può minare il morale e la fiducia necessari per svolgere efficacemente questo difficile lavoro. Quindi, se da un lato reputo corretto che ognuno si assuma la propria responsabilità per gli errori commessi, dall’altro lato credo sia essenziale evitare di mettere costantemente in discussione l’integrità e la competenza delle forze dell’ordine, magari strumentalizzando singoli episodi per puri obiettivi elettorali”, conclude Ciangherotti che aggiunge: “Per queste ragioni, desidero esprimere un sincero ringraziamento a tutte le forze dell’ordine che lavorano con grande impegno e professionalità ogni giorno per garantire la sicurezza dei cittadini di Albenga”.