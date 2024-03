“Settimana Blu delle Albisole”, Assonautica: “Il mare è un patrimonio da godere e proteggere in ogni stagione”

Savona. La “Settimana Blu delle Albisole” si è svolta dal 10 al 17 marzo. Questa seconda edizione è stata organizzata in sinergia tra i Comuni di Albisola Superiore e di Albissola Marina. Nata per porre l’attenzione sui benefici che offre il mare d’inverno, ha incluso eventi dedicati alla conoscenza ed alla tutela dell’ambiente marino e dei suoi abitanti, alla sicurezza ed al salvamento in mare, all’insegnamento dei nodi marinareschi, al fascino delle spiagge delle due Albisole in ogni stagione.

Assonautica anche quest’anno ha partecipato con entusiasmo, vivendo la “Settimana Blu” come un’opportunità per divulgare azioni positive rivolte al territorio in difesa dell’ecosistema marino ed anche per favorire l’approccio al mondo della nautica da parte delle nuove generazioni.

Riepiloghiamo brevemente gli eventi che hanno visto la partecipazione attiva dei volontari di Assonautica Albissola Marina martedì 12 marzo: “Il mare inizia da qui”. E’ stata scelta appositamente la giornata in cui si svolge il mercato settimanale per dare maggiore visibilità alle azioni svolte.

“E’ stata effettuata un raccolta di mozziconi di sigaretta nelle vie del mercato e nelle zone adiacenti. Ne sono stati raccolti diverse migliaia, nonostante le abbondanti piogge avessero “pulito” le strade nei giorni precedenti.Quando si pensa che la pioggia pulisca in realtà trascina lo sporco ed i rifiuti nei tombini e nei canali di scolo, che portano al mare. E’ per spiegare ciò che, in collaborazione con gli operai del Comune ed il CEA (Centro di Educazione Ambientale Riviera del Beigua), è stata effettuata, insieme ai bambini della 4B della Scuola Primaria di Albissola Marina la scritta “Il mare inizia da qui” vicino ad alcuni tombini posti in luoghi molto frequentati e nei pressi della scuola”.

Nella stessa mattinata si è svolto l’evento “Impariamo i nodi marineschi”, con la partecipazione degli alunni delle quinte classi della Scuola Primaria. Gli alunni e le insegnanti hanno apprezzato molto i buoni esempi, le spiegazioni, le attività a tutela del mare ed anche la lezione sui nodi marinari. Albisola Superiore mercoledì 13 marzo: “Tutti i tombini portano al mare”. Intera mattinata dedicata alla raccolta dei mozziconi ed a conversare con i passanti, incuriositi e nello stesso tempo riconoscenti per il nostro operato.

Giovedì 14 marzo l’ultimo evento che ha coinvolto Assonautica, nuovamente insieme al CEA: “Vogliamo un mare pulito” . Si è svolta una raccolta di rifiuti sull’arenile, prima ad Albissola Marina e successivamente ad Albisola Superiore. Hanno partecipato prima gli alunni della 4A della Scuola Primaria di Albissola Marina e poi la 4A e la 4B della Scuola Primaria di Albisola Superiore. I bambini si sono entusiasmati sia nella ricerca dei rifiuti che nella scoperta dei “tesori del mare” (resti di conchiglie ed altri reperti marini)

“Tirando le somme, il risultato ottenuto è stato sicuramente positivo. Materialmente perchè sono stati raccolti oltre 6500 mozziconi nelle strade cittadine delle due Albisole ed una grande quantità di rifiuti di ogni tipo e dimensione sulle spiagge, principalmente alla foce del Sansobbia. Moralmente il risultato è stato positivo perchè abbiamo avuto la possibilità di rapportarci con tanti bambini e per questo ringraziamo le amministrazioni di Albisola Superiore ed Albissola Marina per la loro la volontà di coinvolgere gli alunni delle Scuole Primarie in vari eventi. Un particolare ringraziamento va ai nostri soci volontari che hanno partecipato nelle varie attività. La Settimana Blu delle Albisole è stata un successo ed Assonautica si augura che venga riproposta nuovamente il prossimo anno”, concludono.