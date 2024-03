Serie A1, la Rari Nantes Savona si impone a Trieste per 10 a 7

Trieste. La Bper Rari Nantes Savona ha vinto in casa della Pallanuoto Trieste l’incontro valevole per la quinta giornata del Round Scudetto del campionato di Serie A1 2023/2024, che si è disputato nella piscina Bianchi di Trieste. 10 a 7 è stato il risultato finale in favore dei savonesi di una partita estremamente combattuta tra due compagini che si conoscono alla perfezione.

Tra le fila biancorosse era assente Marko Vavic perchè squalificato. In porta l’allenatore Alberto Angelini ha preferito dare un turno di riposo al numero 1 Gianmarco Nicosia ed ha schierato Nicolò Da Rold. Da segnalare le doppiette realizzate da Valerio Rizzo, Lorenzo Bruni e Bogdan Durdic. La Rari conquista così matematicamente il secondo posto in classifica nel Round Scudetto in vista dei playoff che si disputeranno a maggio.

Il prossimo impegno per la Bper Rari Nantes Savona sarà mercoledì 3 aprile con la sesta giornata del Round Scudetto del campionato di Serie A1 2023/2024. I savonesi affronteranno l’Ortigia nella piscina Caldarella di Siracusa. L’incontro avrà inizio alle ore 15.

Il tabellino:

Pallanuoto Trieste – Bper Rari Nantes Savona 7-10

(Parziali: 1-2, 2-3, 2-3, 2-2)

Pallanuoto Trieste: Oliva, Podgornik, Petronio, Buljubasic 1, Vrlic, Valentino 2, Dasic 1, Mezzarobba, Razzi, Marziali, Bini 1, Mladossich 2, Caruso, Liprandi. All. Daniele Bettini.

Bper Rari Nantes Savona: Nicosia, Rocchi, Patchaliev, Figlioli 1, Rizzo 2, Cora, Bruni 2, Campopiano 1, Guidi 1, Durdic 2, Erdelyi 1, Da Rold, Bragantini. All. Alberto Angelini.

Arbitri: Massimo Calabrò (Macerata) e Mirko Schiavo (Palermo). Delegato Fin: Michele Ingannamorte (Trieste).

Note. Superiorità numeriche:

PALLANUOTO TRIESTE: 3 / 15 + 1 rigore non realizzato.

BPER R.N. SAVONA: 7 / 12

Usciti per 3 falli: Nel 3° tempo Guidi (Savona); nel 4° tempo Campopiano e Cora (Savona).

A 2’51” dalla fine del 1° tempo sono stati espulsi definitivamente per reciproche scorrettezze Figlioli (Savona) e Vrlic (Trieste).