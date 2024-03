Seconda Categoria, la Nolese esonera Magalino: “Ha comunque migliorato la squadra dal punto di vista tecnico e atletico”

Si chiude il connubio tra mister Gerardo Magalino e la Nolese. Il club ha comunicato oggi di aver sollevato dall’incarico l’allenatore.

Fatale la sconfitta contro la Virtus Don Bosco e, come si legge in controluce dal comunicato, la necessità di una guida nuova per dare uno scrollone in vista della parte cruciale della stagione. I biancorossi infatti stanno vedendo allontanarsi la zona playoff e sono soltanto 15 i punti conquistati fino a questo momento.

Il club ha comunque riconosciuto all’allenatore di avere tecnicamente e atleticamente lavorato bene: “La Polisportiva Nolese comunica di aver sollevato mister Gerardo Magalino dalla conduzione tecnica della prima squadra. La società ringrazia pubblicamente il mister per l’impegno profuso e la dedizione mai venuta meno, riconoscendogli i meriti del miglioramento della qualità della rosa, sia dal punto di vista atletico sia da quello tecnico-tattico ed il grande lavoro svolto in questi quasi due anni di collaborazione. La stessa augura al mister le migliori fortune per il futuro sportivo e professionale”.