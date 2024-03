Scomparsa di Simone Rossi, il sindaco Melgrati: “Proporremo il lutto cittadino per il giorno del funerale”

Alassio. Proclamare il lutto cittadino il giorno dei funerali, che saranno annunciati presumibilmente nei prossimi giorni (al momento la salma è ancora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria).

È questa la proposta che avanzerà, prima alla giunta, poi all’intero consiglio comunale, il sindaco di Alassio Marco Melgrati dopo la tragedia che ha strappato alla vita l’ex assessore 43enne Simone Rossi.

“Sono convinto che tutti saranno concordi, – ha spiegato Melgrati, con visibile commozione, ai microfoni di IVG. – L’idea è quella di proclamare il lutto cittadino, con le bandiere a mezz’asta, per il giorno del funerale di Simone, a cui prenderemo sicuramente parte come amministrazione”.

Quindi, il ricordo del primo cittadino: “Questa tragedia ha colpito tutta la comunità di Alassio. La città si è unita in un sentimento di dolore e impotenza rispetto al dramma che si è consumato. Dispiace immensamente perché Simone era una persona splendida e solare”.

“Era un ottimo imprenditore così come è stato un ottimo assessore a Turismo e Sport. Ha avuto idee valide e dato vita ad iniziative che non saranno dimenticate: ha speso tanto tempo a favore esclusivo della comunità alassino e di questo gliene saranno sempre tutti grati. Non possiamo che stringerci, con dolore, alla sua famiglia”, ha concluso Melgrati.