Sciopero treni nel fine settimana, spostamenti a rischio: gli orari e le modalità

Liguria. Si annuncia un altro weekend difficile per chi si sposta in treno. Alle modifiche alla circolazione legate al potenziamento della rete ferroviaria ligure, che negli ultimi mesi ha costretto alla cancellazione totale o parziale di diversi treni nel fine settimana, sabato 23 e domenica 24 marzo si aggiunge lo sciopero nazionale indetto da alcune sigle sindacali autonome per il personale del gruppo Fs.

La protesta scatta alle 21 di sabato 23 e prosegue per 24 ore, sino alle 21 di domenica 24 marzo. Durante lo sciopero sarà garantita l’effettuazione delle corse nazionali elencate nelle apposite tabelle dei treni da assicurare in caso di protesta sindacale (consultabili nella sezione treni garantiti in caso di sciopero del sito di Trenitalia), ma l’agitazione sindacale potrà comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

Lo sciopero, indetto da Cub trasporti/sgb e Assemblea nazionale Pdm/Pdb, è stato proclamato per chiedere un adeguamento salariale all’inflazione corrente per macchinisti e capitreno, un nuovo contratto nazionale e maggiori garanzie di sicurezza sul lavoro.

Informazioni su collegamenti e servizi sono disponibili attraverso l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità di trenitalia.com, il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e i presidi di assistenza clienti nelle stazioni.