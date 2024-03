Sci club Sporting M.Savona, pioggia di medaglie al termine di una quattro giorni ricca di soddisfazioni

Savona. È da poco calato il sipario su un poker di giornate ricche di soddisfazioni per lo sci club Sporting M.Savona, una quattro giorni di gare iniziata a Limone Piemonte, proseguita fra Prato Nevoso e Lurisia e terminata a Viola Saint Grée (un piacevole ritorno a più di trent’anni di distanza dall’ultima gara ospitata).

I primi posti ottenuti dalla società savonese sono stati cinque: Vivian Petrini (categoria allievi femminili) si è classificata prima a Limone Piemonte (oltre che terza a Lurisia e quarta a Prato Nevoso), Irene Lenzi (categoria cuccioli femminili) è arrivata prima a Prato Nevoso e Leonardo Lenzi (categoria baby maschile) è riuscito a laurearsi campione a Prato Nevoso e a Limone (dove ha disputato ben due gare imponendosi in entrambe). Irene Lenzi ha anche raccolto due terzi posti (Limone Piemonte e Viola Saint Grée) oltre che due quinti posti (sempre a Limone Piemonte e Viola Saint Grée).

Nella categoria allievi maschile poi Matteo Copello ha ottenuto un secondo posto a Limone Piemonte e due terzi posti (uno a Prato Nevoso ed uno a Lurisia), Giole Camperi un quarto piazzamento a Lurisa e Tommaso Gesso un ottavo posto a Prato Nevoso. Inoltre, nella categoria allievi femminile, a Limone Piemonte Giulia Lenzi ha portato a casa un sesto posto e Cecilia Di Maggio un nono.

Nella categoria ragazze femminili lo Sporting M.Savona ha raccolto un sesto posto con Lucrezia Garelli sia a Prato Nevoso sia a Limone Piemonte. Nella categoria cuccioli maschile invece Lorenzo Di Maggio è salito sul gradino più basso del podio a Prato Nevoso mentre si è classificato quinto a Viola Saint Grée, questo mentre Ettore Peirano ed Andrea Lenzi hanno colto rispettivamente un nono e un decimo posto a Limone Piemonte ed un ottavo e decimo posto a Prato Nevoso. Infine Greta Camperi ha occupato la quinta posizione a Prato Nevoso nella categoria cuccioli femminile.

Commentano positivamente i risultati gli allenatori Tiziano Riva e Alfio Giaccone: “Siamo uno sci club ancora piccolo, ma i risultati ci stanno dando ragione e lo testimonia il terzo posto ottenuto come società a Limone Piemonte nei children (categorie ragazzi ed allievi). Abbiamo ottenuto buoni risultati in tutte le categorie, un bottino impreziosito da ben cinque vittorie centrate da Vivian Petrini (una), Irene Lenzi (una) e Leonardo Lenzi (tre). Speriamo che questi risultati siano di buon auspicio per un il finale di stagione ancora ricco di soddisfazioni”.