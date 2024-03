Sci Club Sporting M.Savona, la stagione inizia con il sorriso: Leonardo Lenzi sugli scudi in Coppa Liguria e nello slalom gigante ad Artesina

Savona. Dopo numerosi rinvii è cominciata la stagione sciistica con la prima prova di Coppa Liguria: uno slalom gigante a Limone Piemonte andato in scena sabato 18 febbraio. Leonardo Lenzi, nella categoria baby, ha iniziato come aveva terminato la stagione scorsa: con una vittoria.

Non solo questa soddisfazione; l’atleta ha infatti ottenuto il risultato più eclatante domenica 24 febbraio sulle nevi di Artesina, dove era in programma uno slalom gigante del Comitato Piemontese Alpi Occidentali (Leonardo fa parte del comitato Ligure). Il portacolori dello sci club Sporting Savona ha ottenuto un terzo posto di categoria (nati 2014 e 2015) con tanto di primo piazzamento nella sua annata (2015).

Soddisfattissimo il direttore tecnico Tiziano Riva: “Questa è una stagione difficilissima per la mancanza di neve che ha colpito le nostre stazioni sciistiche di riferimento e ci stiamo allenando spessissimo a Pontechianale (che ringrazio per l’ospitalità). Questo vuol dire grandi sacrifici da parte di tutti, allenatori, atleti e famiglie. Per questo andare a vincere fuori casa contro atleti che si allenano quasi tutti i giorni su tracciati lunghi, diversamente dai nostri, ha un significato particolare, non solo per Leonardo ma per tutto lo sci club”.

L’allenatore di Lenzi, Alfio Giaccone, conclude sottolineando: “Leonardo è un grande talento e si è meritato questa vittoria per la dedizione e l’impegno che dimostra ogni volta che che mette gli sci ai piedi. Sono veramente felice: una vittoria come quella di domenica vale tanto, è una prestazione che lo colloca fra i migliori in Italia della sua categoria. L’augurio è che la neve di questi giorni sia un auspicio per un grande finale di stagione”.