“Sbam”: in uscita il nuovo brano della savonese Emma Pescio, in arte LaMema

Savona. “Sbam!” è il nuovo singolo di Emma Pescio, in arte LaMema, un brano che dipinge la difficoltà di capirsi e di esternare sentimenti positivi.

“In un’epoca dove risulta semplicissimo offendere, sparlare, litigare, sembra invece ormai diventato incomprensibilmente difficile dirsi qualcosa di bello o semplicemente stringersi in un sincero abbraccio”. Le parole della cantante savonese che a soli ventuno anni ha già all’attivo tre singoli. Sbam! è la romantica ricerca di sentimenti semplici, puri e intensi anche in un mondo che sembra divorare sempre più tutte queste emozioni.

Scritta da Daniel Riggione e prodotta da Alessandro D’Errico, la canzone è già disponibile nei principali store digitali per l’etichetta discografica The Lab Music Factory e distribuita da Ingrooves/Virgin Music Group.

La biografia

Emma Pescio, in arte Mema nasce a Vado Ligure il 30/03/2003. Inizia tutto nel 2015, nella scuola Circolo Culturale Archimede di Patrizia Greco, il 10 giugno dove Emma fece il suo 1^ saggio nel Teatro nuovo di Valleggia con il brano “Dimentico tutto” di Emma Marrone”.

L’attività di Emma, continua e va avanti con una serie di esperienze locali ma anche nazionali che le permettono di farsi conoscere soprattutto come interprete, partecipando a eventi, manifestazioni, concerti dove la sua versatilità vocale e la sua forza performante le hanno consentito di farsi notare dagli addetti ai lavori. Perfeziona il suo stile e la sua tecnica insieme a Danila Satragno che sviluppa ulteriormente il suo talento.

Arriva per lei il primo contratto discografico che le permette di far uscire i suoi primi singoli, era il 2020, anno Covid, che non è riuscito però ad arrestare la voglia di far musica di Emma che nel 2021 partecipa alle selezioni del Summer Day Music Fest a Fondi e riesce a raggiungere il palco della Finale. 15 posti per oltre 300 candidati da tutta Italia è un traguardo importante per Emma che certifica a livello nazionale il suo talento e il temperamento da artista.

Nell’inverno successivo partecipa al premio nazionale per la canzone d’autore emergente di Quiliano, piazzandosi al secondo posto, che le garantisce una buona visibilità anche attraverso interviste anche su Ivg.

Il 2023 è l’anno del consolidamento, entra nel Roster di Lab Music Factory, etichetta indipendente in forte crescita che dedica la sua attività soprattutto agli emergenti e continua la sua avventura verso l’obiettivo del successo in musica, con il produttore e creatore di eventi Franco Iannizzi, lavorando su nuovi progetti.

Viene pubblicata con “Dove Andremo”, brano scritto con Rachele Olianti, il 29 settembre, dopodiché il 22 dicembre esce “Silenzio È Peccato”, brano scritto con Enrica Tara. Ora è il momento di “Sbam!”, ultimo dei tre singoli in produzione con Lab Music Factory, di Cui Emma, nel frattempo diventata LaMema, è interprete.