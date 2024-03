Savona, viaggio tra le barriere architettoniche: il racconto di Elena, tetraplegica dalla nascita

Savona. Questa è la storia di Elena Gianasso, che da 48 anni (ovvero dalla sua nascita) è affetta da una tetraparesi spastica che l’ha ridotta a viaggiare su una sedia a rotelle. Ma non vuole essere una storia di commiserazione. Vogliamo invece raccontare di una signora che, nonostante le molte difficoltà, si è rimboccata le maniche e combatte, insieme a tanti altri disabili, una battaglia che forse nel 2024 non dovrebbe più esistere: quella contro le barriere architettoniche.

Era il lontano 1985, quando a Cagliari, papa Giovanni Paolo II si rivolse così ai giovani accorsi a salutarlo: “Prendete in mano la vostra vita e fatene un capolavoro”. Allora Elena aveva solo dieci anni ma già lottava da tempo contro questo male. E forse quelle parole avevano trovato in lei un rifugio sicuro. Negli anni Elena è cresciuta, si è formata come donna e come mamma (ha un figlio di 25 anni, Matteo) ma non solo: si è affermata in ambito lavorativo (svolge per Asl2 un’attività presso il servizio veterinario) e culturale, pubblicando tre libri di poesie. “Uno l’ho anche presentato ultimamente al Salone del Libro di Torino”, racconta. Insomma nonostante le vicissitudini Elena è riuscita a fare della sua vita un capolavoro, senza mai chiedere troppo a nessuno ma solo in casi di necessità e qualche volta per sorpassare qualche barriera, oltre che del pregiudizio, anche architettonica.

Elena è una persona autonoma che circola per le vie di Savona con la sua carrozzina a motore elettrico, cerca quasi sempre di arrangiarsi da sola ma purtroppo, in alcuni casi, non è possibile. Le barriere architettoniche hanno la meglio. Anche se, come ci ha tenuto a sottolineare lei stessa, Savona è una città molto attenta a queste tematiche: “I miei primi anni di vita li ho passati a Genova e lì era tutto molto più complicato – ci spiega – le barriere erano molte di più e le vecchie amministrazioni poco attente. Venendo ad abitare a Savona e trascorrendo qui la maggior parte della mia vita ho notato che questa città, grazie alle varie amministrazioni compresa quella attuale, è sensibile all’argomento. Purtroppo però c’è ancora un po’ di strada da fare”, ci spiega Elena. E così abbiamo deciso di seguirla un giorno e documentare le problematiche che Elena deve affrontare.

Siamo partiti da via Nizza dove i recenti lavori di restyling sono terminati (non senza polemiche). La nuova pavimentazione porta con sé un percorso tattilo-plantare per persone cieche e ipovedenti: una bella idea se non fosse per quei pali della luce installati lì in mezzo e molto vicini al muro, talmente vicini che una sedie a rotelle ci passa a stento. “Se fossi un pelo più cicciottella non ci passerei – ironizza Elena – come si può vedere sono proprio ‘a filo’. Ma il problema maggiore non è per me o quelli che hanno le mie stesse problematiche, bensì per le persone con disabilità visiva. I pali sono proprio in mezzo al percorso podotattile – ci fa notare – e così le persone che camminano da sole, senza assistenti ma solamente con il loro bastone per non vedenti, rischiano di andarci a sbattere“.

Camminando con lei abbiamo potuto effettivamente verificare la cosa e allora la domanda è sorta spontanea: “Avete parlato con l’amministrazione ed esposto le problematiche?”. “Più e più volte, anche durante i lavori – afferma Davide Pesce che ci accompagna in questa passeggiata – io ho parlato anche con il progettista ma la risposta è sempre stata la stessa: non dipende da noi“.

E così i lavori sono andati avanti, sono ultimati ma la storia non è cambiata: i pali sono rimasti li dov’erano stati posizionati in precedenza ovvero in mezzo al percorso tattilo plantare. “Ma il bello deve ancora venire – afferma Elena mentre proseguiamo il nostro tour – Io a abito nel quartiere di Legino e d’estate vengo al mare qua in via Nizza: purtroppo l’unico passaggio pedonale è il tunnel di via Francesco Cilea. Ma questo tunnel è davvero un disastro: buio, sporco e pericoloso“.

“E’ pieno di cacche di piccione che io, ovviamente, non posso saltare. E così me le porto in casa. Ma la cosa più grave è che è buio e senza una protezione. La strada è davvero troppo stretta. Si rischia di cadere, almeno ci vorrebbe un guardrail per proteggerci. E come se non bastasse – prosegue Elena – c’è una buca sul marciapiede. Con tutte queste problematiche evito di prendere questo sottopasso e così mi tocca fare il giro lungo da via Stalingrado. Tutto ciò mi crea grosso disagio, perchè allungo di molto la strada e nelle mie condizioni non è così semplice”.

“Potrei prendere l’autobus, ma quelli più vecchi sono senza pedana per consentirci di salire – spiega – Quelli moderni invece ne sono dotati, ma non manuale: alcuni posseggono quella elettrica che, molto spesso, è guasta e così se dovessi tutti i giorni aspettare il bus funzionante starei magari anche un’ora alla fermata“. Dopo aver percorso un pezzo di via Cilea per visionare il tunnel, nel tragitto di ritorno (nel quale l’abbiamo anche aiutata in due a schivare una buca) è subentrata un’altra problematica: vista l’impossibilità di girarsi per le misure ristette del marciapiede, Elena ha dovuto fare un lungo pezzo in retromarcia.

Arrivati al furgoncino che ci ha aiutato in questo viaggio ci siamo diretti verso piazza Diaz, per affrontare la querelle degli ultimi giorni (la “famigerata” rampa provvisoria in asfalto). Una volta arrivati, ci siamo accorti che la piazza adiacente al Teatro Chiabrera non ha posteggi riservati ai disabili (obbligatori) e così, dopo aver parcheggiato “abusivamente”, siamo scesi per analizzare la piazza. Anche qui una importante barriera architettonica: lo scivolo che consente alle sedie a rotelle di salire sulla piazza si trova in mezzo alla strada (proprio a ridosso delle strisce pedonali) ed è troppo ripido. Ne consegue che da soli non ce la si può fare. Le persone con disabilità ambulatoriale, anche in questo caso, devono essere obbligatoriamente accompagnate. “E’ la prima volta che vengo qui, non avevo ancora visto questa parte della piazza nuova. Purtroppo questo scivolo non è adeguato alle nostre esigenze. Ma sono sicura che l’amministrazione comunale interverrà presto“.

“Una cosa che voglio sottolineare per quanto riguarda l’accesso al Teatro è che per i disabili c’è l’entrata sul lato. Tutto perfetto e grazie, ma a me piacerebbe un mondo (e questo lo dico in generale, quindi prendo l’esempio del Teatro per farne un discorso più ampio) dove disabili e normodotati entrino insieme” afferma Davide.

“Un’ultima lancia a favore voglio spezzarla nei confronti dei negozianti ma anche del Comune – conclude Elena – molte strutture soprattutto nel centro di Savona hanno eliminato le barriere architettoniche consentendo un accesso facile e immediato a tutti. Grazie”.

Il viaggio con Elena si conclude qua: se da una parte Savona si è sempre dimostrata attenta ai più fragili diminuendo sensibilmente le barriere architettoniche, dall’altra resta ancora qualcosa da fare. Ma siamo sicuri che, con persone collaborative e intelligenti come Elena, l’attenzione verso l’altro, la sensibilità e l’uguaglianza non saranno più un’utopia. Savona, grazie anche a cittadini come lei, è sulla strada giusta.