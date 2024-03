Savona, vandalizzato lo striscione della mostra “La banalità del mare. Abissi di speranza” di Claudio Carrieri

Savona. Vandalizzato il banner ai piedi del Priamar, in corso Mazzini a Savona, relativo alla mostra “La banalità del mare. Abissi di speranza” attualmente visitabile al Palazzo del Commissario.

Il commento dell’artista Claudio Carrieri: “Sono molto dispiaciuto che una mostra d’arte che parla del “dolore degli ultimi” possa infastidire qualcuno al punto da indurlo a vandalizzarne l’insegna. Uno sfregio in più sul volto di chi ha bisogno di aiuto”.

“Si è trattato di un atto inaccettabile, vile e vigliacco, nei confronti di associazioni che hanno lavorato per trattare un tema molto importante come quello dell’immigrazione attraverso l’arte e la cultura. L’auspicio è che le autorità preposte individuino nel più breve tempo possibile gli autori di questo gesto. Una cosa però dev’essere ben chiara: non ci faremo di certo intimidire. Continueremo a portare avanti le nostre battaglie con passione e determinazione – afferma la Cgil provinciale di Savona – Un fatto grave, a maggior ragione nella nostra città dove i sindacati e tantissime associazioni sono da sempre in prima linea dalla parte dei più deboli. Associazioni e sindacato confederale che svolgono una funzione cruciale di cucitura sociale, specie in un momento drammatico della nostra storia, per questo non sono accettabili questi atti vandalici” aggiunge Andrea Pasa.

La mostra “La banalità del mare. Abissi di speranza” è stata inaugurata con successo sabato 2 marzo e il Convegno di lunedì 4 marzo rivolto in particolare alle scuole “Il compito dell’arte riguardo a problematiche sociali e civili come le migrazioni, il lavoro e la tragedia delle guerre” ha visto la partecipazione di più di 230 studenti alla presenza di tanti rappresentanti delle Istituzioni locali e associazioni umanitarie nazionali.

“Il pannello pubblicitario sta per essere sostituito – conclude l’Associazione CIBELE – e proseguono le iniziative legate alla mostra che ricordiamo si articola su due sedi il Palazzo del Commissario alla fortezza del Priamar, dal 2 al 27 marzo 2024 e la sala espositiva della Curia Vescovile, in piazza del Vescovado, dal 21 marzo al 6 aprile 2024. Nel chiostro della Cappella Sistina, si svolgerà la performance di scultura Æssenza il 5 aprile”.