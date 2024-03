Savona, tre giorni di Open Days per la riapertura di Villa Zanelli

Sav0na. La ristrutturata Villa Zanelli di Savona apre le sue porte alla cittadinanza. Dopo tre anni di lavori, per un importo complessivo di 6,6 milioni di euro, lo storico edificio verrà riaperto lunedì 25 marzo con tre giorni, dal 25 al 27, di open days.

“Oggi finalmente vediamo la fine di un percorso che è stato lungo e anche non privo di difficoltà visto che si tratta di contesto di pregio, di assoluto valore urbanistico e architettonico – spiega il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti -. Siamo riusciti a recuperare uno dei più begli esempi di stile liberty in Italia, grazie ad un restauro conservativo di qualità che ci permette di offrire alla città nuovi servizi legati al turismo, andando anche a ritrovare nuovi e ampi spazi culturali per mostre o manifestazioni pubbliche. Rinasce così un luogo storico che da sempre è nel cuore dei suoi cittadini, senza dimenticare anche le significative ricadute occupazionali sul territorio sempre più attrattivo della nostra regione”.

“Abbiamo fortemente creduto in questo intervento, dopo anni di abbandono, investendo oltre 6,5 milioni di euro – dichiara l’assessore regionale all’Urbanistica e all’Edilizia Marco Scajola -. Restituiamo alla città di Savona e ai savonesi una delle più rilevanti costruzioni in stile liberty d’Italia. Insieme ad Arte Genova abbiamo portato avanti un lavoro straordinario per recuperare Villa Zanelli e renderla un luogo vivo e attrattivo. Il 25 marzo ne riapriremo le porte coinvolgendo, in primis, le scuole ma anche tutti coloro che vorranno vedere il frutto di quanto fatto”.

Il progetto ha previsto la riqualificazione e il restauro di: 220 mq circa di spazio espositivo anche a uso pubblico al piano terra, 180 mq di sale ristorante per 80 coperti e reception hotel al primo piano, 11 camere e suite per un totale di 24 posti letto al piano secondo e successivi, 60 mq di bar con area attrezzata esterna, terrazza panoramica, dependance e parco storico di 7800 mq.

La tre giorni di open days sarà a ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Ogni visita guidata ha disponibilità di 30 posti.

La priorità verrà data a chi è già registrato a uno dei seguenti link:

prenotazione 25 marzo (https://shorturl.at/lCEI0);

prenotazione 26 marzo (https://shorturl.at/bxJ58);

prenotazione 27 marzo (https://shorturl.at/gDKW7).

Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo: visite.villazanelli@gmail.com