Savona Rugby, l’Under 14 supera i Reds Imperia sul campo di casa

Savona. I campionati seniores si fermano nel fine settimana che vede impegnata la nazionale maggiore nel confronto casalingo con la Scozia valido per il Sei Nazioni, che ha visto gli azzurri uscire vincitori dallo Stadio Olimpico di Roma con il risultato di 31 a 29, al termine di un match di livello assoluto ed estremamente divertente; largo, quindi, ai campionati giovanili.

I biancorossi Under 14 sono stati impegnati nel confronto con i pari età dei Reds Imperia, sabato 9 marzo al Fontanassa di Savona, in una partita segnata dal meteo e con il campo molto infangato, come vuole la storica tradizione di questo sport.

Dopo un primo tempo di sostanziale equilibrio, che si chiude sul risultato di 14 a 5 per i padroni di casa, nel secondo tempo il Savona impone il proprio gioco e chiude il match con un rotondo 35 a 12, esprimendo voglia di fare e grinta contro una squadra ospite molto fisica e mai doma.

L’allenatore Mattia Bruzzone commenta: “Sono molto soddisfatto di quanto costruito finora. Stiamo lavorando sodo, inserendo anche nuovi ragazzi in vista del proseguimento del campionato, nonché del torneo internazionale Città di Firenze previsto per il 26 maggio prossimo”.

Grande soddisfazione unita ai complimenti della società ai giovani Francesco Bazzano, Filippo Mangano, Isacco Raineri e Michael Serratore per la convocazione nella selezione ligure Under 16 che domenica 10 marzo ha disputato il torneo triangolare alla cittadella del rugby di Parma, permettendo ai giovani liguri di confrontarsi con i pari età del Friuli Venezia Giulia e dell’Emilia Romagna.

Il presidente Dario Ermellino commenta: “E’ sempre un piacere veder crescere i giovani sportivi che fanno parte della nostra società, sono motivo d’orgoglio e grande soddisfazione per tutto il Savona Rugby!”

L’Under 14 (foto di Gianfranco Bruzzone)