Ladro seriale in azione tra Carcare e Cairo: cittadino senza fissa dimora ruba un autocarro

Savona. Nella tarda serata del 2 marzo scorso, un cittadino romeno senza fissa dimora ha messo in atto una serie di tentativi di furto di veicoli in diverse vie di San Giuseppe di Cairo Montenotte e di Carcare, nella provincia di Savona, riuscendo infine a rubare un autocarro Iveco.

La sua attività criminale è iniziata vicino alla stazione ferroviaria di San Giuseppe, dove ha tentato di rubare una Fiat Panda, infrangendo un finestrino, senza tuttavia riuscire nel suo intento. Successivamente si è spostato a Carcare, in via Nazionale, dove ha cercato di rubare un camper parcheggiato vicino al supermercato Lidl, danneggiando anch’esso il finestrino e tentando di smontare una telecamera interna. Alla fine, forse disturbato, ha desistito dall’azione senza rinunciare al suo obiettivo di rubare un veicolo. È riuscito infine a impossessarsi dell’autocarro con cui si è allontanato.

I carabinieri della stazione di Carcare hanno dovuto compiere un’attenta ricostruzione degli eventi e metterli in correlazione, nonché identificare l’autore dei reati. Dopo l’analisi delle immagini provenienti dai sistemi di videosorveglianza pubblici e privati e l’ascolto di vari testimoni, i militari hanno individuato il ladro ma non ancora il suo nome.

La svolta è arrivata con una segnalazione sulla banca dati comune alle forze dell’ordine d’Europa, il sistema SIRENE. L’autocarro rubato è stato infatti fermato dalla polizia Svizzera poco dopo il confine, e uno dei tre occupanti corrispondeva alla descrizione del ladro. Grazie alla collaborazione tra le forze dell’ordine italiane e svizzere, è stato possibile confrontare le immagini dei furti con quella dell’indiziato, che è stato riconosciuto sia dai militari che dai testimoni.

L’individuo è stato quindi segnalato all’autorità giudiziaria per i reati commessi in Italia e in Svizzera. In seguito, la stessa persona ha tentato altri furti nella provincia di Arezzo, ma è stata fermata dai carabinieri toscani. L’identificazione e la correlazione con i precedenti reati sono state rapide grazie al lavoro dei Carabinieri di Carcare.