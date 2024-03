Savona, processione del Venerdì Santo: la più pesante cassa (18 quintali) in fase di restauro

Savona. Nell’oratorio di N.S. di Castello in via Manzoni a Savona, sede dell’omonima confraternita, sono in corso i lavori di smontaggio della cassa processionale della Deposizione dalla Croce (1793), opera lignea di Filippo Martinengo detto ‘il Pastelica ‘(Savona 1750 – 1800).

Si tratta della più imponente e pesante (18 quintali) ‘cassa’ che fa parte della tradizionale processione notturna del Venerdì Santo.

Tale smontaggio è propedeutico all’opera di restyling che verrà svolto dal restauratore Nino Silvestri a Genova, grazie al contributo della Fondazione De Mari e della Sovrintendenza.

Pertanto l’oratorio rimarrà chiuso al pubblico fino al termine dei lavori.