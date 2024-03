Savona, Ornella Vanoni a spasso per le vie del centro

Savona. Ornella Vanoni si è concessa una giornata di relax a Savona.

Tra un pranzo in uno dei più rinomati ristoranti del porto e un aperitivo in un bar di via Manzoni, la cantante milanese ha passeggiato per le vie del centro città concedendo foto e autografi.

Una delle voci più iconiche della musica italiana, che di recente è stata ospitate del savonese Fabio Fazio a “Che tempo che fa” era in compagnia della vocal coach Danila Satragno.

Insomma per la grande interprete della musica italiana (che a fine aprile sarà al Teatro Arcimboldi di Milano con il suo evento “Senza Fine” ) non poteva mancare una giornata tra mare, buon cibo e naturalmente un pezzo di focaccia.