Savona, l’Agenzia delle entrate incontra gli studenti del liceo della Rovere

Savona. Il giorno 5 marzo Silvia Verdesio e Vito D’Ambrosio, funzionari dell’Agenzia delle Entrate, hanno tenuto una lectio magistralis rivolta alle classi 1G e 2G dell’indirizzo socio-economico del liceo della Rovere di Savona.

Durante l’incontro, coordinato dalla professoressa Chiara Vigliero, sono stati affrontati argomenti relativi all’importanza di corrispondere i tributi dovuti per consentire allo Stato di essere davvero “sociale” e quindi garantire a tutti i servizi pubblici essenziali.

In questo senso è stato richiamato più volte il concetto di equità anche in relazione alla necessaria proporzionalità tra ricchezza e tributi nonché alla possibilità concretamente percorribile oggi di “parlare” con l’Agenzia delle Entrate per avanzare richieste e pareri relativi ad una corretta applicazione della norma fiscale.

Gli studenti sono intervenuti aprendo dibattiti sulla lotta all’evasione del capitale all’estero e sull’IVA che è la forma di imposta maggiormente diffusa e conosciuta.