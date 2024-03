Savona, la Cappella Sistina aperta nel giorno della Festa della donna

Savona. In occasione della Giornata Internazionale della Donna venerdì 8 marzo la Cappella Sistina sarà eccezionalmente aperta al pubblico dalle ore 17 alle 19 ad ingresso libero. Sarà l’occasione per fruire di una visita al monumento identitario della città e proseguire il progetto museale “Messaggio d’amore per Lei” (fidanzate, mogli, figlie, sorelle, Maria Vergine), iniziato il 10 febbraio nella Cattedrale Nostra Signora Assunta, in vista delle feste di Nostra Signora della Colonna e di Nostra Signora di Misericordia, raffigurate nelle rispettive cappelle della chiesa madre diocesana.

Una quantità sorprendente di messaggi è stata depositata nel contenitore a forma di cuore (un progetto degli studenti PCTO del corso grafico del Liceo Da Vinci): i più significativi diventeranno un omaggio per le donne che visiteranno la Cappella Sistina. Alle ore 18 il Coro femminile La Ginestra, diretto dalla maestra Michela Calabria, animerà l’evento con alcune preziose armonie, invece i giovani attori di Teatro Madness leggeranno messaggi e brani selezionati.

Per motivi tecnici l’accesso alla Sistina sarà possibile solo da piazza del Vescovado. Per ulteriori informazioni occorre telefonare al numero 3270281083, scrivere un’e-mail all’indirizzo visitasistina@diocesisavona.it o consultare il sito web cattedralesavona.it.