Savona, interpellanza del consigliere Coppo (Toti per Savona): “Ridurre l’aliquota Imu”

Savona. Interpellanza del consigliere Margherita Coppo di Toti per Savona insieme a Pietro Santi per la riduzione dell’aliquota Imu.

Nel testo dell’interpellanza i consiglieri del gruppo riportano la loro proposta: “Riduzione al 4,6 per le unità immobiliari ad uso abitativo di categoria catastale A/2, AV3, A/4, A/5, A/6

: e A/7 concesse in comodato d’uso gratuito ed utilizzate come abitazione principale da parenti in linea retta di primo grado ascendente e discendente, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su più di un immsobile nel territorio nazionale e che il beneficiario vi risieda anagraficamente e dimori abitualmente nell’immobile concesso in uso gratuito. Al 7,0 per mille per gli immobili appartenenti alle categorie catastali C/1 e C/3 che cosituiscono beni strumentali nell’esercizio dell’impresa commerciale, dell’arte delle

professioni ed utilizzate direttamente dal proprietario o dal titolare del diritto reale ovvero locate per la medesima finalità”.

E ancora: “Al 9,6 per mille per le unità immobiliari ad uso abitativo di categoria catastaie A/2, A/3, A/4 A/S, A/6 e A/7 concesse in locazione a canone libero locate come abitazione prineipale e/oconcesse in locazione a studenti universitari. Al 10,6 per mille per i fabbricati classificati nelle categorie catastali D/l, D/$ e D/8 (7,6 per mille quota di competenza statale e 3 per mille quota di competenza comunale) qualora costituiscono beni strumentali nell’esercizio dell’impresa professioni ed utilizzate direttamente dal proprietario o dal titolare del diritto reale ovvero locate per la medesima finalità”.