Savona, in Sala Rossa un convegno sulla violenza di genere: l’iniziativa dell’associazione Amici del San Giacomo

Savona. “La violenza sulle donne non è un fenomeno di questi tempi, ha radici antiche, è diffuso e multiforme: si verifica in ogni ceto sociale e riguarda donne di ogni età”. Lo sottolineano dall’associazione Amici del San Giacomo che organizzerà un evento per “accendere un faro attivo e ‘di servizio’ sul fenomeno della violenza di genere e sulle istituzioni e associazioni che oggi la contrastano.Queste svolgono quotidianamente una delicatissima attività che ha come difficile obbiettivo il controllo delle diverse forme di violenza di cui è vittima la donna”.

Il convegno è organizzato dall’Associazione Amici del San Giacomo con il patrocinio di Regione Liguria e del Comune di Savona, in collaborazione con Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri.

“In ogni epoca donne illuminate hanno affrontato la condizione del disagio femminile, spendendosi nella protezione ed accoglienza delle vittime e fornendo loro sussidio morale e materiale, sostenute talvolta da illustri benefattori – spiegano -. A Savona, tra le altre, si distinsero alcune benefattrici delle quali ci rimangono testimonianze tangibili, e di questo daremo cenno nel convegno che proponiamo alla città”.

“Interverranno psicologi e psicoterapeuti, esponenti delle Forze dell’Ordine esperti in materia, magistrati, persone attive nel volontariato della provincia che oltre ad aggiornarci su come agiscono e interagiscono quotidianamente per arginare questo fenomeno, ci faranno riflettere su quanto l’informazione e la sensibilizzazione siano fondamentali e su quanto sia importante l’impegno collettivo. L’obbiettivo è cambiare la mentalità diffusa basata sulla diseguaglianza di genere che ha origine dalla mancanza di istruzione, di educazione e di empatia”.