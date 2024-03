Savona, il coordinatore del Movimento Indipendenza: “Basta islamizzare le scuole italiane”

Savona. “La sospensione delle lezioni in una scuola italiana il prossimo 10 aprile, giorno della festa di fine ramadan, è una sottomissione alle pretese di una minoranza”.

A esprimersi è il coordinatore savonese del Movimento Indipendenza con Gianni Alemanno, Fabrizio Marabello, che prosegue: “Questa decisione segna un passo importante verso l’islamizzazione della nostra Patria. Non è bastato in alcune scuole rimuovere il crocifisso nelle aule per non ‘offendere’ la sensibilità religiosa dei musulmani. Oggi si aggiunge un’altra scelta a dir poco scellerata contro i Valori, l’Identità e le Tradizioni della Nazione”.

E conclude: “Nella provincia di Savona, al momento, non ci risultano provvedimenti di sospensione delle lezioni per ‘onorare’ il fine ramadan. Qualora ciò si verificasse, il Movimento Indipendenza è pronto alla mobilitazione. Stia pure tranquillo il dirigente scolastico di Pioltello (MI), noi non decapitiamo le persone come fanno i suoi amichetti musulmani. Ne chiediamo solo il licenziamento e l’espulsione in Arabia Saudita con i suoi alunni al seguito!”.