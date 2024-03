Savona, il 21 marzo veglia di preghiera per i martiri della fede

Savona. Giovedì 21 marzo alle ore 20:30 nella Chiesa Sant’Andrea Apostolo, in piazza dei Consoli, nel centro storico, la Comunità di Sant’Egidio invita alla veglia di preghiera in memoria dei martiri del XX e XXI secolo. Verranno ricordati i cristiani di ogni denominazione che in anni recenti hanno testimoniato la fede sino alla morte.

Si tratta di una memoria ecumenica che Sant’Egidio celebra ogni anno nell’imminenza della Pasqua. Quest’anno accompagnerà la riflessione durante la veglia il cappuccino frate Alessandro Freccero.

Venerdì 22 marzo alle ore 18:30 in San Giovanni Battista, in via Alfonso Mistrangelo, sempre nel centro storico la Vicaria di Savona propone l’ultima stazione quaresimale prima dell’inizio della Settimana Santa, con la messa e la catechesi del vescovo Calogero Marino.