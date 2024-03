Savona, gli studenti del Boselli-Alberti in visita al “Museo di Storie e Curiosità della Medicina”

Savona. Gli studenti dell’istituto Boselli Alberti di Savona delle hanno avuto l’opportunità di immergersi in un viaggio unico attraverso le pagine della storia medica, esplorando un “Museo di Storie e Curiosità della Medicina” all’interno di uno reale studio medico in cui recentemente è stato allestito.

Il doppio appuntamento, che si è svolto nelle date del 13 e del 20 marzo con due diversi gruppi, ha offerto agli studenti una visione senza precedenti del mondo della medicina attraverso i secoli, affascinandoli con mille racconti e mostrando loro una considerevole collezione di strumenti medici e chirurgici originali.

Lo studio medico ha aperto le sue porte agli studenti per un’esperienza educativa unica, fornendo loro l’opportunità di vedere la medicina sotto una luce completamente nuova. Accolti da Alberto Macciò, appassionato collezionista di antichi strumenti medici, gli studenti sono stati introdotti in un mondo dove la scienza, la cura e la storia si fondono in un’unica esperienza emozionante.

La visita ha offerto agli studenti la possibilità di vedere in prima persona come la medicina sia progredita nel corso dei secoli. Questo confronto ha evidenziato l’incredibile evoluzione della pratica medica nel corso del tempo e ha stimolato la riflessione sui futuri progressi nella cura della salute.

Oltre alla vasta collezione di strumenti medici, gli studenti sono stati intrattenuti da una serie di racconti avvincenti sulla storia della medicina, presentati da Alberto Macciò.

La visita al Museo di Storie e Curiosità della Medicina è stata più di una semplice esperienza educativa; è stata un’opportunità per gli studenti di esplorare il potere e la bellezza della medicina nel contesto storico e contemporaneo. Hanno avuto l’opportunità di guardare al passato per guadagnare una migliore comprensione del presente e di ispirarsi per il futuro.

Alberto Macciò ha commentato: “Siamo entusiasti di aver avuto gli studenti delle superiori con noi oggi per questa esperienza straordinaria. Speriamo che la visita abbia ispirato la prossima generazione di medici, scienziati e ricercatori a continuare a perseguire l’eccellenza nella cura della salute”.

La visita al “Museo di Storie e Curiosità della Medicina” è stata un vero e proprio successo, con gli studenti che hanno espresso gratitudine per l’opportunità di esplorare la storia della medicina in un ambiente così unico e stimolante.