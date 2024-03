Savona, è attivo il 5xmille per l’associazione di volontariato “Sono Sempre Io”

Savona. Nella dichiarazione dei redditi è possibile destinare il 5xmille all’organizzazione di volontariato Sono Sempre Io, fondata nel 2023, con sede in via Carlo Naselli Feo 3 e formata da professionisti che curano la salute fisica, psicologica, sociale e spirituale dei pazienti dell’Hospice Centro Misericordia Santa Maria Giuseppa Rossello e dei loro familiari.

I soci fondatori sono sette: un’infermiera, una palliativista, un’assistente sociale, un medico, un padre spirituale, un ingegnere, una psicologa.

L’associazione ha lo scopo di diffondere la cultura delle cure palliative e acquistare beni per rendere più accoglienti e ospitali gli ambienti dell’hospice e per facilitare le dimissioni e le cure di pazienti privi di risorse sociali e familiari. Sorta nel 2002, la struttura residenziale garantisce prestazioni assistenziali e cure palliative alle persone affette da malattie cronico degenerative a prognosi infausta dalla diagnosi al fine vita. È l’unica in provincia di Savona di questo genere e lavora in rete con il servizio di cure palliative e terapia del dolore del territorio.

L’hospice è un luogo di ricovero in cui il paziente viene accolto per un periodo di 30 giorni. Il ricorso al ricovero ha due finalità: accompagnamento nel fine vita e sollievo per casi in cui i sintomi siano temporaneamente non controllabili a domicilio oppure per necessità dei caregiver (stanchezza, periodi di assenza, etc.) o volontà del paziente. “Da quando abbiamo iniziato la nostra associazione ha raggiunto traguardi significativi nel campo dell’assistenza – spiegano i fondatori – Ogni passo avanti riflette il nostro impegno costante verso l’eccellenza nel sostegno ai pazienti terminali e alle loro famiglie”.

Chi volesse effettuare donazioni all’associazione può farlo tramite il codice IBAN IT78E0303210600010000873357. Per ulteriori informazioni è possibile telefonare o mandare un messaggio Whatsapp al numero 3534185025, scrivere all’indirizzo di posta elettronica sonosempreioodv@gmail.com o consultare il sito web odvsonosempreio.it.